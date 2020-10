La Fiscalía de Bolivia ha admitido a trámite este pasado jueves una denuncia contra el periodista español de Okdiario Alejandro Entrambasaguas por los delitos de discriminación, racismo e incitación al odio, según informan varios medios bolivianos. La denuncia fue presentada por un abogado boliviano después de que Entrambasaguas interviniera el pasado martes 19 de octubre en el programa Estado de Alarma, que dirige Javier Negre en Youtube, y afirmara, entre otras cosas, que los ciudadanos bolivianos que votaron al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, en las recientes elecciones presidenciales, son "analfabetos" que "viven en el campo y no sabe lo que es un teléfono móvil".

Entrambasaguas se despachó con comentarios xenófobos, racistas y discriminatorios durante la conversación que el pasado martes mantuvo con su compañero Hugo Pereira en el ultraderechista programa dirigido por Negre. Los dos analizaron los resultados electorales en Bolivia, en las que todo apunta al triunfo del candidato del MAS, Luis Arce.

Molesto por los resultados, Entrambasaguas afirmó: "La mayoría de la gente que votó a Evo Morales vive en el campo, no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene idea de prácticamente nada. Son analfabetos literales. Hay mucha gente que no sabe hablar español. Hablan aimara y quechua. No tienen idea de lo que es la civilización".

"En Bolivia hay una gran masa de la población que es ignorante, que no está al tanto de las noticias de política, de economía, etcétera.", añadió entonces Pereira, justo antes de preguntar a Entrambasaguas: "¿Crees que gran parte de este resultado se explica por este factor? A lo que Entrambasaguas responde: "El votante medio del Movimiento al Socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente, ya no te digo cultural, no, no tienen prácticamente nivel".

Las declaraciones a las que hace mención el abogado boliviano son las realizadas en el programa Estado de Alarma, bloqueado en repetidas ocasiones por youtube por mensajes de odio y noticias falsas.

Escuchen, es totalmente intolerablepic.twitter.com/ZdeK8bgDi1 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 22, 2020

El abogado Manuel Rojas, impulsor de la denuncia, cree que el periodista español empleó términos despectivos al referirse a los bolivianos. Rojas, además, fue categórico en sus declaraciones a los medios bolivianos en La Paz al asegurar que el periodista del medio de Eduardo Inda va a ser procesado pese a no encontrarse en el país: "Lo vamos a procesar, dice que no tenemos internet acá en Bolivia, que no tenemos celular, pero la Ley 1173 permite el Ministerio Público las declaraciones virtuales y esperemos que sea esta la vía, porque entendemos y sabemos a ciencia cierta este señor Entrambasaguas no va a volver al país.

En este vídeo el abogado que impuso la denuncia informa a varios medios de los delitos denunciados y las condenas penales que conllevarían.pic.twitter.com/vV1aZSGjTL — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 22, 2020

El vídeo se viralizó, sobre todo en Bolivia, lo que obligó a Entrambasaguas a pedir perdón a través de Twitter por sus palabras "poco afortunadas", según reconoció él mismo.

Además, la propia realidad desmiente a Entrambasaguas: en 2018, la UNESCO declaró a Bolivia país libre de analfabetismo. De hecho, en la actualidad Bolivia tiene un nivel de analfabetismo similar al de España. Un logro que en 2004 era impensable: entonces Bolivia era el país con más analfabetismo de toda Amércica Latina. A raíz de la llegada de Evo Morales al Gobierno en 2005, la tasa de analfabetismo empezó a caer en picado.

Alejandro Entrambasaguas también tiene abierto un proceso en Madrid por presuntamente acosar a los hijos del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.