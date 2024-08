La Fiscalía italiana investiga al capitán y a dos tripulantes por el hundimiento del yate de los millonarios en Sicilia

El neozelandés James Cutfield, que ejercía como capitán del yate de lujo que naufragó en Sicilia, y otros dos miembros de su tripulación, están siendo investigados por la Fiscalía italiana, según ha informado una fuente judicial este miércoles. Se les investiga por un presunto delito de homicidio y otro de naufragio.

Los otros dos investigados son el primer oficial de máquinas de la embarcación, Tim Parker Eaton, que es sospechoso de no haber protegido la sala de máquinas y los sistemas operativos del yate; y el marinero Matthew Griffith, que estaba de guardia la noche del incidente. Ser investigado, sin embargo, no implica culpabilidad y no significa que se vayan a presentar cargos formales.

La Fiscalía investiga los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto, cuando el yate Bayesan se hundió y murieron siete personas, entre ellos el magnate británico Mike Lynch y el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, según informaron los medios italianos.

El fiscal italiano Ambrogio Cartosio, que investiga el naufragio, afirmó en una rueda de prensa que "no excluye ninguna hipótesis detrás de la tragedia" y que ve "fundamental" recuperar el yate del mar para esclarecerlo todo. Actualmente, la embarcación yace a 50 metros de profundidad, frente a la costa siciliana.

Los fiscales Raffaele Cammarano y Ambrogio Cartosio y el comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, durante una conferencia de prensa. — Jonathan Brady / PA Wire / dpa / Europa Press

De acuerdo con la cadena pública italiana Rai, la Fiscalía de Termini Imerese, en la isla de Sicilia, centra especialmente su atención en el papel de Cutfield y el capitán adjunto, Tijs Koopman, que no está siendo investigado. Mientras tanto, las autoridades también insisten en que el examen de la embarcación hundida podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Respecto al reflote del velero, el comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, ha defendido que no se puede predecir cuándo se producirá y podría conllevar meses, dado que la nave se encuentra a 50 metros de profundidad.

El capitán Cutfield se niega a declarar

El capitán del Bayesan, que está siendo investigado por la Justicia italiana por el naufragio del yate de Lynch, se acogió este martes a su derecho a no responder en una comparecencia para ser interrogado ante la Fiscalía, según informaron medios locales.

En el interrogatorio, los fiscales se limitaron a leer los cargos en contra de Cutfield por el hundimiento del velero. Además del capitán y el primer oficial de máquina, la Fiscalía no descarta que puedan surgir más investigados en los próximos días, por lo que pide "colaboración" a los tripulantes del yate naufragado.



Imagen de archivo del operativo de la búsqueda de los desaparecidos en el hundimiento de un yate de lujo frente a la costa de Porticello, cerca de la ciudad siciliana de Palermo. — Guglielmo Mangiapane / REUTERS

Según la Justicia italiana, actualmente hay más preguntas que respuestas en relación al caso, y entre las varias hipótesis para explicar la tragedia se baraja la posibilidad de que hubiera un retraso en dar la alarma, ya que el encendido de la señal de alerta del barco sólo se produjo media hora después de su naufragio.