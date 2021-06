La Justicia peruana ha rechazado por deficiencias el recurso de habeas data presentado por la candidata a la Presidencia de Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en los que ha denunciado "fraude".

El 11º Juzgado Constitucional de Lima ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la formación de la aspirante conservadora contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a que la solicitante, la excongresista Milagros Tayakama, se ha presentado como representante del partido pero no ha acreditado dicha condición, según informa la Agencia Andina a Europa Press.

"De la revisión de la demanda y anexos presentados se aprecia que la recurrente (Takayama) indica ser la representante del partido político Fuerza Popular, lo cual, no acredita formalmente, al no presentar documento alguno que sustente su dicho", ha indicado el juzgado. Asimismo, ha recordado que de acuerdo al Código Procesal Constitucional, todo recurso debe mostrar la firma del demandante y la del abogado y, en este caso, la rúbrica digital de la demandante no está validada.

El juzgado solicita a la demandante que "legalice" su firma

De este modo, ha solicitado que la demandante "legalice" su firma y presente un escrito en el que ratifique que se encuentra firmando la demanda, así como ha dado un plazo de tres días a Fuerza Popular para solucionar estas deficiencias.

El partido de Fujimori ha demandado a la Justicia que se ordene a la ONPE para que le entregue una copia certificada y un disco de las listas de electores usadas en las mesas de votación de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio.

Esta petición se ha realizado en el marco de sus denuncias de "irregularidades" en el proceso, aludiendo que hay "un número elevado de actas de votación que han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material", recoge El Comercio.

"Resulta ineludible, pertinente y totalmente necesario que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda verificar y contrastar la lista de electores al momento de resolver las observaciones advertidas por la propia ONPE, pues ello permitiría conocer con exactitud cuántos electores verdaderamente sufragaron en una mesa y así evitar que se declaren nulos todos los votos de una mesa electoral", ha indicado la formación en el recurso de habeas data.

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a al izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, con el 50,12% de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87% de las papeletas ha pedido nulidades de actas.

La aspirante ultraconservadora no cesa en su campaña judicial

Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.

Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.

La Fiscalía investigará al exasesor Vladimiro Montesinos

La Fiscalía de Perú investigará los audios de llamadas telefónicas realizadas por el encarcelado Vladimiro Montesinos, quien fuera el "hombre fuerte" del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), en los que plantea que se entregue sobornos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"La Fiscalía de la Nación informa que los audios que vincularían a miembros del JNE con presuntos actos ilícitos han sido derivados a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos", señaló el Ministerio Público en un mensaje publicado en Twitter.

La Marina de Guerra del Perú también anunció que investigará, junto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las llamadas telefónicas que hizo Montesinos desde su prisión en la Base Naval del Callao, donde cumple una condena de 25 años de cárcel.

La investigación fiscal

El Ministerio Público indicó que la fiscal Bersabeth Revilla "será la encargada de investigar la procedencia y contenido de los audios", que fueron difundidos este jueves en una rueda de prensa por el excongresista Fernando Olivera.

"Cabe precisar que los miembros del JNE no están contemplados en el artículo 99 de la Constitución, que señala expresamente los altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio constitucional", remarcó.

En las grabaciones, Montesinos plantea sobornar a magistrados del pleno del JNE

En las últimas grabaciones, Montesinos plantea sobornar a magistrados del pleno del JNE, el máximo órgano electoral de Perú que ha rechazado el recurso de Keiko Fujimori, la hija del expresidente, para acceder a las listas de electores. La intención de la ultraconservadora es que se anulen actas de la segunda vuelta, que disputó el pasado 6 de junio con el izquierdista Pedro Castillo.

Según lo que señala, su objetivo era que el JNE aceptara todos los recursos presentados por Keiko para anular unos 200.000 votos de zonas del país donde Castillo obtuvo un apoyo abrumador.

Con el 100% de los votos contabilizados de la segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó de que Castillo superó a Fujimori por apenas 44.176 votos.

Pedido del presidente del JNE

La Fiscalía anunció el inicio de la investigación tras recibir una solicitud "muy urgente" enviada por el presidente del JNE, Jorge Salas, a la fiscal general, Zoraida Ávalos, para que "se investigue la procedencia y contenido de dichos documentos, para determinar la autenticidad y en su caso la existencia de responsabilidades".

Salas afirmó que "los actuales componentes del Jurado Nacional de Elecciones" rechazan "cualquier atribución sobre parcialidad e ilegalidad" en su proceder durante el proceso electoral en curso. "Ponemos a vuestra disposición la información que considere su despacho necesario", remarcó.

La investigación de la Marina

La Marina de Guerra también confirmó, en un comunicado, que Montesinos recibió la autorización para hacer llamadas desde un teléfono público ubicado al interior de su prisión los días 10 y 23 de junio, aunque estas supuestamente debían ser "a su pareja, quien está debidamente identificada al igual que su número telefónico".

Montesinos habría llamado a un exmilitar para coordinar un soborno

Sin embargo, el excongresista Olivera presentó este jueves unos audios con supuestas llamadas hechas por Montesinos esos mismos días a un exmilitar para coordinar un presunto soborno a tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La revisión por parte del JNE de las demandas presentadas por Keiko Fujimori, quien alega un "fraude sistemático" sin haber entregado pruebas, impide aún la proclamación oficial de Castillo como presidente electo de Perú para el período 2021-2026.

La existencia de un fraude en los comicios ha sido descartada por las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), además de organismos nacionales como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han avalado la corrección de las elecciones peruanas, calificadas como justas, libres y transparentes.