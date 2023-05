Grecia podría ir a una segunda vuelta electoral tras la negativa de Tsipras a formar un gobierno de coalición

El líder del partido de izquierda Syriza, Alexis Tsipras, ha rechazado este martes aceptar el mandato presidencial de formar un gobierno de coalición tras la debacle que sufrió su partido en los comicios del pasado domingo.

Según la Constitución griega, la actual presidenta Katerina Sakellaropoulou debe encargar la formación de un nuevo gobierno a los tres partidos más votados en las elecciones. El pasado domingo, el conservador Mitsotakis, cabeza del partido Nueva Democracia, logró una holgada victoria con un 40% de los votos y 20 puntos más que la formación de izquierdas liderada por el que fuera primer ministro de Grecia.

Aunque Nueva Democracia está muy cerca de la mayoría absoluta, los conservadores se negaron a formar gobierno a través de los pactos. Syriza tampoco lo hará, puesto que, a pesar de haber quedado en segundo lugar, tiene muy poco margen de maniobra.

Grecia se acerca así a una posible segunda vuelta electoral a finales de junio, a falta de que el tercer partido más votado, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), comunique su decisión de acatar o rechazar la formación de una coalición.

El político izquierdista Tsipras lamentaba el domingo los resultados, que para su partido fueron "un doloroso golpe" al haber obtenido un porcentaje de votos considerablemente menor de lo que vaticinaban las encuestas.

Aun así, el pasado lunes aclaró que Syriza buscaría la mayoría de izquierdas en las próximas elecciones, para las que ya se están preparando. "Asumo toda la responsabilidad por este resultado, pero en mi diccionario eso significa mantenerse en pie y luchar", afirmó Tsipras a los periodistas reunidos frente al edificio presidencial.

Tsipras ha advertido además del peligro de alzar a un primer ministro "todopoderoso e incontrolable" en los comicios de junio, habida cuenta de que se aplicará un nuevo sistema electoral que recupera la prima de escaños para el partido más votado; una modificación con la que Mitsotakis espera traspasar el umbral de la mayoría absoluta.

Una izquierda dividida

Los resultados del pasado domingo dejaron un mal sabor de boca a la izquierda griega, que se presentaba escindida en pequeños partidos formados por exmiembros de Syriza y que no lograron representación en el Parlamento. Durante la campaña preelectoral, Tsipras propuso un gobierno de coalición al partido socialista PASOK, así como a otros de izquierdas, entre los que se encontraba el comunista KKE. No obstante, tras su derrota, Syriza los acusó de no haber aceptado sus planes para formar una alianza que enfrentase a los conservadores.

La presidenta ha dejado claro que los siguientes días se limitará a cumplir lo recogido por la carta magna de su país, aunque también ha reconocido que aspira a que se forme por fin un gobierno en las próximas elecciones. Por ahora, Sakellaropoulou citará al líder del PASOK, Nikos Androulakis, en calidad de tercer partido más votado.