Así te hemos contado las noticias sobre la guerra Israel-Hamás de este miércoles

La ONU "está dialogando" con Israel sobre los visados bloqueados a sus funcionarios

La ONU "está dialogando" con el gobierno de Israel sobre los visados bloqueados o denegados a sus funcionarios, entre los que se encuentra el del jefe humanitario de la organización, Martin Griffiths. El portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, quiso quitar hoy importancia al anuncio del embajador israelí ante la ONU y dijo que el anuncio no está afectando por el momento al trabajo de los funcionarios de la ONU en Israel: "He hablado con mis colegas en Jerusalén y siguen con sus contactos a todo nivel con sus contrapartes, sean del gobierno o del ejército, y los contactos continúan con normalidad", matizó. Insistió en que no han apreciado "ningún cambio ni disminución en el estatus" de sus trabajadores sobre el terreno en Israel y Palestina.