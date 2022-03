Todo anarquista debe luchar por la derrota de su país en una guerra pero en Ucrania van a hacer una excepción. Los activistas de la organización libertaria Rev Dia (Acción Revolucionaria, en castellano) habían previsto ya desde hace años una eventualidad como un conflicto provocado por los rusos y, en vista de la situación, ahora han creado su propio pelotón para combatir al invasor. Y ellos no son los únicos porque al menos otros dos colectivos más han constituido milicias semejantes. A la postre, los anarquistas locales han comprometido un apoyo unánime al esfuerzo bélico, pese a que hubo ciertas desavenencias al principio sobre cuestiones relacionadas con la estructura de mando y ciertas lealtades.

Hace ahora algo más de un año que Público se reunía clandestinamente en el ático de una vieja jruschovska de un paupérrimo barrio de los aledaños de Kiev con dos miembros de Rev Dia, y entonces Vladimir y Aleksei (nombres figurados) lamentaban la persecución a la que estaban siendo sometidos por su propio Gobierno y el modo en que la policía había forzado a alguno de ellos a unirse a las Fuerzas Armadas Ucranianas y a bajar a combatir a la línea de contacto, la frontera establecida en el Donetsk por el río Kalmius, donde se miraban a los ojos desde 2014 el ejército de Kiev y los secesionistas prorrusos.

La invasión ha modificado la situación y tras algunos días de debate y de reajuste de sus posiciones, los anarquistas han elegido entre dos males. De hecho, ya entonces estaba más que claro que Ucrania era un escenario bastante más deseable que el espacio autoritario creado en Rusia por Putin, ahora conocido como Putler, y la prueba es que Kiev se había convertido ya en refugio de anarquistas rusos como Daniel Galkin, a quien también entrevistamos, y quien había recalado justamente en la capital de Ucrania huyendo de la represión del FSB, los Servicios Rusos de Seguridad.

Anarquistas de la organización ucraniana Rev Dia, en Kiev. — Ferran Barber

"Sí, en efecto, hemos creado nuestra propia unidad, cien por cien anarquista, y estamos reuniendo material para luchar contra los rusos", nos confirmaba este viernes un activista de Rev Dia. Ni quieren revelar el número de miembros que conforman su milicia ni saben todavía donde van a desplegarse. El esfuerzo militar anarquista sobre el terreno se ha organizado bajo la bandera del Comité de Resistencia, que está bajo el mando y control de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania que operan bajo el ala del Gobierno. "¿Anarquistas bajo la bandera de un Estado?", les preguntamos. E inmediatamente nos responden: "No, como anarquistas, no protegemos a un Estado, sino a nosotros mismos. Si Rusia gana este conflicto, acabará con el movimiento en Ucrania, y esa es exactamente la misma situación que nuestros camaradas enfrentan en Rusia, donde son torturados y encarcelados durante largos periodos de tiempo. Tras considerar todas nuestras opciones, no hemos visto otras posibilidades que resistir a esta invasión".

En efecto, en pocos lugares del mundo se reprime al movimiento anarquista de un modo tan brutal, despiadado y violento como en la Rusia de Putin. Hace ahora justamente un mes que un tribunal ruso condenó por terrorismo a tres adolescentes siberianos, simpatizantes anarquistas. Se les acusaba, entre otras cosas, de volar una comisaría virtual de los Servicios Federales de Seguridad en el popular vídeo de juego en línea Minecraft.

Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko y Bogdan Andreyev, de Kansk, una ciudad en la región siberiana de Krasnoyarsk, fueron arrestados en junio de 2020 por distribuir folletos políticos en la oficina local del FSB que incluían consignas como "la Seguridad Federal es la principal terrorista", así como textos de apoyo explícito a Azat Miftakhov, un anarquista que fue condenado a seis años de prisión. Los tres sospechosos tenían 14 años en el momento de su arresto. Uvarov fue sentenciado a cinco años en una colonia penal, mientras que Mikhailenko y Andreyev recibieron sentencias suspendidas de tres y cuatro años.

Anarquistas de Rev Dia, en uno de los distritos más pobres de Kiev. — Ferran Barber

Esa es, según Rev Dia, la Rusia que combaten y que desean expulsar de Ucrania, la que representa el tirano de Moscú. Se da la circunstancia de que esta organización anarquista llevaba años organizando campamentos de adiestramiento militar y formando a sus miembros en el manejo de armas de asalto, cuchillos y tácticas de guerrilla urbana que, eventualmente, ponía en práctica para la caza de supremacistas blancos de grupos como el C14. "Habíamos previsto ya un escenario como este, de manera que tratamos de prepararnos lo mejor posible", nos aclara uno de sus activistas. "Cierto es que entendemos que hay una gran diferencia entre el tipo de actividades que desarrollábamos en nuestros campos de entrenamiento y la guerra real bajo las bombas y los ataques aéreos".

Los miembros de Rev Dia no han desmentido ni confirmado si, tal y como insinuaban algunas fotos publicadas estos días en las redes sociales, algunos anarquistas habían decidido unirse por su cuenta, no solo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino al regimiento Azov, donde es más que conocida la presencia de simpatizantes de grupos neonazis. Hasta el momento, la unidad de Rev Dia no ha entrado todavía en combate, y está realizando acopio de pertrechos y materiales, así como colectas para el sostenimiento de su pelotón. Esta semana dispusieron con tal fin varios puestos de venta de camisetas serigrafiadas con el rostro de Néstor Majnó en mercadillos de ciudades europeas como París. Formar parte de la resistencia es también, a su juicio, una manera de poder influir en el rumbo que tome la sociedad a tenor de la actual situación.

Existe, por otro lado, otro sector cercano al anarquismo en Ucrania que se mantiene encastillado en sus posturas antibelicistas y que sigue negándose a combatir con ninguna de las partes en conflicto. No solo han hecho frente a la abierta enemistad del grueso de la población sino que se enfrentan abiertamente a la persecución del gobierno de Kiev, absolutamente comprometido con la guerra y auspiciado por pulsiones esencialmente nacionalistas. Colectivos anarquistas de Rusia y Bielorrusia están siendo también brutalmente reprimidos por oponerse a la invasión en sus respectivos países.

Anarquistas de Rev Dia entrenan cerca de la capital ucraniana con armas ligeras. — Cedida

No es la primera vez que los anarquistas ucranianos se unen a la lucha para expulsar a un invasor. El mítico líder comunista-libertario Néstor Majnó ya protagonizó una insurrección popular a principios del siglo pasado que le llevó a enfrentarse junto al resto de los anarquistas contra todos: los zaristas de Denikin, los invasores centroeuropeos, los bolcheviques y los burgueses de Petliura. En aquella ocasión, llegaron a reunir 100.000 hombres y a controlar buena parte del país.

¿Es comparable la situación? El historiador español Julián Vadillo sostiene que no. "Tengo noticias de grupos anarquistas de Ucrania que están organizando la resistencia contra la invasión rusa pero yo no haría un paralelismo entre lo que sucedió entre 1918 y 1921 y lo que ocurre en la actualidad", afirma. "Más que nada, porque los agentes que intervienen son un poco diferentes, y, sobre todo, es distinto el invasor. Hace algunos días publiqué un artículo sobre Putin; hablaba del origen de este personaje y desde luego, no está en las posiciones de la URSS y lo que significaron los bolcheviques. Lo de ahora es una invasión pura y llanamente imperialista. ¿Quién sería Zelenski? ¿Tal vez Petliura? Yo no lo llevaría por esa línea".

Es un hecho notorio que incluso los nacionalistas ucranianos se han servido estos días de la figura de Majnó para convertirlo en una suerte de héroe nacional, que es justamente lo que el líder campesino jamás fue. La única bandera de los majnovistas era la pirata y sus reclamaciones no hacían referencia a ninguna patria, sino a la justicia social.

Anarquistas reuniendo material militar para sus camaradas de Ucrania. — Cedida

Además del pelotón creado por Rev Dia, hay al menos otros dos grupos anarquistas que están montando sus propias unidades antifascistas para combatir contra los invasores rusos. Uno de ellos se denomina Black Flag, o Bandera Negra, y el otro, Black Headquarter, o Cuartel Negro. También ellos están armándose y consiguiendo pertrechos como botiquines y artículos de higiene personal a través de colectas de apoyo realizadas por colectivos comunista-libertarios de todo el mundo. La operación de solidaridad articulada por el anarquismo internacional va igualmente orientada a apoyar a los desplazados y a la difusión de las prácticas de igualdad en la toma de decisiones y democracia directa.

El comité de resistencia que aglutina a las fuerzas antiautoritarias ha trabajado también para apoyar la creación de una unidad internacional de voluntarios y está ocupado ahora tratando de conseguir chalecos antibalas, cascos balísticos, torniquetes, botiquines, sistemas de combate integrados, walkie-talkies y guantes tácticos. El anarquismo ha dejado claro que no simpatiza con el Estado ucraniano, al que ha criticado repetidamente por sus eventuales derivas represivas. "Pero esto no es simplemente una guerra entre dos poderes semejantes. Lo que está sucediendo en Ucrania es un acto de agresión imperialista: una agresión que, de tener éxito, llevará a un declive de la libertad en todo el mundo: en Ucrania, en Rusia, y posiblemente también en otros países. Y también aumentará la probabilidad de que la guerra continúe y se alcance escala global", se decía hace unos días en Crimethinc.