El reportero Pablo González, colaborador freelance de Público, ya lleva desde el pasado 28 de febrero encarcelado en la prisión polaca de Rzeszów, cerca de la frontera ucraniana, acusado de ser miembro de la Inteligencia militar rusa. Sobre este asunto ha girado el programa de este jueves de La Base.

Esta misma semana, la Sala II de lo Penal del Tribunal Regional de Rzeszów (Polonia) ha comunicado en un auto judicial que debe permanecer en prisión preventiva hasta el próximo 29 de mayo. Entonces, los jueces del país decidirán respecto a su libertad condicional.

El juzgado considera que es un espía al servicio de Rusia y ha afirmado que Aleksey Rubtsov y Pavel Rubtsov con nombres falsos, ya que los tilda de alias, estima que los habría utilizado el reportero en sus presuntas labores para el Gobierno de Putin, según el auto al que ha tenido acceso Público.

Sin embargo, estos dos nombres pertenecen oficialmente a Pablo González, que nació en Rusia en 1982 y tiene doble nacionalidad: Pavel Aleksevich Rubtsov, tal y como consta en el pasaporte que publicamos esta semana en exclusiva.

"Las últimas noticias que tenemos de Pablo son de ayer, cuando nos llegó el auto judicial. Y también hemos sabido que le han cambiado la abogada de oficio", ha explicado Ohiana Goiriena, mujer del periodista, en una entrevista por Zoom concedida La Base. "Se ve que la abogada a la que le habían designado ha renunciado y le han puesto a otra", añade.

"Gonzalo Boye es su abogado, elegido por Pablo, y se ha puesto en contacto con su nueva abogada de oficio y esta le ha dicho que intentaría estar con él lo antes posible, a ser posible hoy jueves, y que, en cuanto supiera de él y tuviera acceso al expediente, se pondría en contacto con Gonzalo. De momento, no ha ocurrido. Estaba esperando ella a que le dieran la comunicación oficial de su designación", ha asegurado Goiriena.

Entre su interrogatorio en Ucrania y su detención en Polonia, el CNI se presentó en la vivienda de familiares y allegados suyos en Euskadi y Catalunya. "El tono fue muy amable. No fue la sensación de un interrogatorio", apunta Ohiana, para continuar diciendo: "Más que nada demostraron lo que ellos sí sabían de nosotros, que son datos personales: los nombres de sus padres, dónde vivía, qué había estudiado, por dónde se había movido los últimos años, a quién pertenece la casa donde vivimos, que hemos comprado un piso… La sensación que tuve yo fue de una exhibición de que estamos siendo controlados". Más allá de eso, asegura que les dijeron que, "cuando le detuvieron en Ucrania, le habían acusado de ser prorruso y nos preguntaron qué sabíamos del tema".

"No valoro muy bien la actuación del Gobierno de España", sentencia la mujer del periodista. "Se han callado demasiado, han actuado con mucha lentitud. Creo que podrían hacer más. Si el consulado en Polonia tiene unos límites de actuación, yo creo que debería intervenir el Ministerio de Exteriores para hacer presión al Gobierno de Polonia porque se están pisoteando derechos internacionales y eso no debería permitirlo, aunque la acusación sea lo grave que es", zanja contundente.

Gonzalo Boye es el abogado designado por Pablo González. "No he podido hablar con él, tampoco he podido hablar con el fiscal ni con el juez, ni siquiera con la nueva abogada de oficio. Estamos en una situación francamente incomprensible desde el punto de vista del derecho de la UE y de su marco jurídico", asevera.

"Lo sorprendente es que tardaran 14 días en nombrarle a la primera abogada de oficio. Durante 14 días un ciudadano de la Unión no tiene derecho a un abogado", explica para continuar asegurando que le envío a la primera letrada toda la documentación, para recibir únicamente por respuesta: "Sí, soy la nueva abogada". Tras la renuncia de esta mujer, repitió el mismo procedimiento con la segunda profesional. Y, por el momento, afirma, que no ha recibido contestación.

Sin embargo, es contundente a la hora de calificar lo sucedido: "Estamos en la UE. Quien está fuera de la Unión es Polonia. Polonia no está respetando ni la Carta de Derechos Humanos ni siquiera el reglamento de legalización de documentos". Gonzalo Boye remarca, además, que no se rendirá: "Estoy intentando que los organismos europeos se pronuncien. Me he puesto en contacto con el Colegio General de la Abogacía Europea, con el Colegio de Abogados de Polonia, con el Consejo de la Abogacía polaca… Los dos últimos ni siquiera me han dicho 'compañero, gracias por su mail, no nos interesan sus problemas', que en esta situación casi lo podría entender. Pero el silencio a mí me parece de mala educación".