La actitud de Israel respecto a la crisis de Ucrania no deja de ser curiosa y contradictoria. Mientras el primer ministro Naftalí Bennett mantiene hilo directo con el presidente Vladimir Putin, habla con él con regularidad, y hasta ha sido el único mandatario "occidental" que ha visitado Moscú en una ocasión durante la guerra, otros ministros, empezando por el titular de Exteriores Yair Lapid, se muestran muy críticos con Rusia.

Un reciente sondeo muestra que más del 80% de los israelíes, con un porcentaje más elevado entre los israelíes judíos, que son los que cuentan, apoyan a Ucrania. Pero esto no impide que Bennett siga haciendo equilibrios con unos y otros.

Quizás el hecho de que el presidente Volodymir Zelensky sea judío, como repiten a menudo los medios hebreos, tenga algo que ver, aunque no es el único judío en la cúpula de poder de Ucrania. El mismo ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, también lo es, así como un nutrido grupo de asesores del presidente, algunos de los cuales incluso hablan hebreo, como bien les consta a los israelíes que siguen las televisiones locales.

Los contactos entre Bennett y Putin no impiden que se observe un recelo entre las partes. No debe olvidarse, que pese a sus más y sus menos ocasionales con Washington, Israel impulsa de una manera definitiva las políticas norteamericanas en el llamado mundo libre, es decir el mundo occidental que baila al unísono al compás de lo que dicta la partitura de EEUU.

Rusia es el mayor enemigo de los intereses del tándem EEUU-Israel que se presenta como defensor del llamado mundo libre y defiende la democratización forzosa y a su gusto del planeta. Sin embargo, a diferencia de EEUU, Israel cuida el trato con Rusia, algo que no es nada nuevo y que ha sido así por lo menos desde la caída de la Unión Soviética hace tres décadas.

Al igual que ocurre con miles de ucranianos, judíos y en menor medida no judíos, millares de rusos judíos, y algunos no judíos, incluidos oligarcas y personas muy relevantes de la cultura y la televisión rusa, han buscado refugio en Israel durante esta crisis. Se trata de un goteo constante del que los medios hebreos dan cuenta puntualmente.

El viernes el Yediot Ahronot reveló que "ex-militares" israelíes están adiestrando a los ucranios en una base secreta del oeste de Ucrania y que las autoridades israelíes lo saben y no han querido interferir. El periódico de Tel Aviv confirmó tanto la existencia de los "ex-militares" israelíes en Ucrania como el conocimiento que las autoridades israelíes tienen de esas actividades nada amistosas para con Moscú.

Un elemento no menor de la ecuación, que en su momento pasó casi desapercibido, pero del que sin duda tomaron nota en Tel Aviv, fue el anuncio del ministerio de Defensa ruso de que ha enviado a su base en la localidad siria de Hmeimim tres bombarderos Tu-22M3 con capacidad para armas nucleares.

Esto ocurrió el pasado 25 de mayo. Ciertamente a ningún país le gusta tener por su barrio aviones con capacidad para armas nucleares e Israel no es una excepción. Una circunstancia similar ha desencadenado la guerra en Ucrania, ya que Moscú dejó claro que la no nuclearización de su vecino es prioritaria para su seguridad. Aunque Israel debió tomar buena nota del anuncio de Moscú, prefirieron no crear una crisis en aquel momento.

Es evidente, aunque no lo manifieste públicamente, que entre los intereses de Israel está la debilitación de Rusia, lo que está sucediendo con la guerra y va a seguir sucediendo en el futuro más inmediato, con la vista puesta en el desgaste de Putin, considerado por Occidente como el mayor enemigo del llamado mundo libre solo por detrás de China.

Que las relaciones entre Moscú y Tel Aviv son peculiares quedó demostrado el jueves de esta semana, cuando el embajador ruso en Damasco, condenó de la manera más clara posible las actividades del estado judío. Lo hizo en unos términos sin precedentes y con la amenaza de responder de manera apropiada.

El embajador Alexander Efimov no estableció un vínculo con la guerra de Ucrania, aunque no puede descartarse que el vínculo esté implícito. Efimov dijo que las continuas actividades de Israel en Siria están "provocando una reacción" de Rusia. Si bien Moscú ha advertido a Israel repetidamente en las últimas semanas contra sus incursiones, nunca lo había hecho de una manera tan explícita y determinante. Por parte de Israel no ha habido reacción oficial.

Poco después de esta seria advertencia, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció una visita a Israel para este fin de semana. Distintos medios hebreos han indicado que el principal objetivo del viaje consiste precisamente en explorar las posibilidades de la "mediación" israelí entre Rusia y Ucrania. No debe descartarse que Rusia esté usando la baza de su presencia en Siria con elemento de presión en la negociación.

Sin embargo, esa mediación depende tanto de Israel como de EEUU. Los americanos están interesados en el desgaste de Putin y el desarrollo de la guerra todavía juega a su favor, de manera que lo más lógico es que continúen sin responder a las demandas de Moscú respecto de su seguridad. Por su parte, Israel, aunque mantiene buenas relaciones formales con Putin, también está interesada en un debilitamiento de Rusia.

La guerra no solo está reforzando políticamente al presidente Joe Biden y a Occidente en general, sino que a esas ganancias políticas hay que sumar las enormes ganancias que tendrá la industria armamentista americana durante la guerra y muy especialmente en la posguerra. Esto significa que en las actuales circunstancias Washington tiene poco interés en poner fin al conflicto.