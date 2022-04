El Gobierno de Lituania anunció este sábado que ha detenido las importaciones de gas ruso, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo, según informó el ministro de Energía, Dainius Kreivys.

El sistema de transmisión de gas de Lituania opera sin importaciones gas ruso desde principios de este mes "en respuesta al chantaje ruso a Europa y a la guerra en Ucrania", informó el Ministerio de Energía en un comunicado.

Todas las necesidades de gas de la república báltica se cubrirán a partir de ahora a partir de la terminal de gas natural licuado (LNG) de la ciudad portuaria de Klaipeda, agregó la misma fuente.

Según la operadora de la terminal, Klaipedos Nafta, cada mes se recibirán tres grandes cargamentos que bastarán para suplir la demanda de todos los clientes. De ser necesario, señaló el Ministerio, se podrá recibir además gas a través de la conexión con la vecina Letonia y, a partir del 1 de mayo, desde Polonia.

Kreivys afirmó que se trata de un "punto de inflexión" para la independencia energética del país, y añadió que es el resultado "de una política energética multianual coherente y de decisiones en materia de infraestructura tomadas en el momento adecuado".

El Ministerio subrayó que dadas las circunstancias, la exigencia de Moscú de que el gas se pague en rublos "no tiene sentido", ya que Lituania ya no encargará más pedidos, suministrados hasta ahora a través de Bielorrusia, y que por ende "no piensa pagarlos".