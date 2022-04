El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha vuelto a hablar de la guerra que está perpetrando en Ucrania. Es la primera vez que expresa su postura en público desde la declaración que hizo el mismo día del inicio de la invasión. Putin se mantiene firme en intentar ofrecer una pátina de nobleza y altruismo a todos los ataques que está ordenando en su país vecino.

"Lo que pasa en Ucrania es una tragedia, pero no teníamos otra opción. Fue la decisión correcta", ha dicho el jefe del Kremlin en una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Tras unas negociaciones de casi tres horas, que siguieron a la visita de ambos líderes al cosmódromo de Vostochni, en el Lejano Oriente ruso, Putin insistió en que el objetivo principal de la campaña ucraniana fue "ayudar a la gente del Donbás, que reconocimos y que nos vimos obligados a defender".

Putin: "Nuestros objetivos son ayudar a la gente que vive en el Donbás, que siente un vínculo inquebrantable con Rusia"

Putin aseguró que los objetivos de la "operación militar especial", como sigue llamando a la invasión, son "absolutamente claros" y "nobles" ya que las autoridades de Kiev, empujadas por Occidente, se negaron a cumplir con los Acuerdos de Minsk destinados a una solución pacífica de los problemas" en esta región del este de Ucrania, dijo.

"Nuestra lógica es simple. Nuestros objetivos son ayudar a la gente que vive en el Donbás, que siente un vínculo inquebrantable con Rusia y que durante ocho años ha sido víctima de un genocidio", recalcó el mandatario ruso.

A su vez, subrayó que la campaña militar en Ucrania "va según lo planeado" y que su duración dependerá de la "intensidad de los combates", aunque, matizó, los mandos rusos intentarán minimizar las bajas en sus filas.

Durante su primera rueda de prensa desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, Putin aseguró que "lo que ocurre ahora es la quiebra del sistema mundial unipolar que se formó tras la desintegración de la Unión Soviética".

"Muchos dicen que EEUU está dispuesto a luchar con Rusia hasta el último ucraniano. Lo dicen allí y aquí. En realidad, así es. Ahí está la quintaesencia de lo que está ocurriendo", apostilló.

Según el líder ruso, la principal tarea de Occidente no es ayudar a Ucrania, que no sería más que "un medio para lograr sus objetivos", que no tienen ninguna relación "con los intereses del pueblo ucraniano".

Los crímenes de Bucha, "una falsificación"

El mandatario ruso se pronunció también por primera vez sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha, en la región de Kiev, y aseguró que se trata de una "falsificación".

"Primero se escenificó el uso de armas químicas por el Gobierno de (el presidente sirio, Bachar) Al Asad. Luego resultó que era una falsificación. Igual de falso es Bucha", aseguró Putin.

El jefe del Kremlin también recordó la destrucción causada por la aviación estadounidense en ciudades como Al Raqa y el silencio al respecto de la comunidad internacional. "A nadie le importó eso", dijo.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, casi 1.900 civiles, entre ellos más de 180 niños, han fallecido en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, un tercio de ellos en regiones bajo el control de separatistas prorrusos.

A la vez, la ONU avisa de que las cifras reales son sin duda mucho mayores al no tener sus expertos acceso a zonas donde aún continúan las hostilidades, como, por ejemplo, la devastada Mariúpol.

Investigan el uso de agentes químicos en Mariúpol

Precisamente, las tropas rusas han continuado su ofensiva en Mariúpol, donde las autoridades han denunciado el uso de un agente químico y las fuerzas ucranianas están cada vez más desesperadas, mientras que cerca de Kiev un equipo de la gendarmería francesa comenzó a investigar supuestos crímenes de guerra.

Las tropas rusas han continuado su ofensiva en Mariúpol, donde las autoridades han denunciado el uso de un agente químico

"Es probable que en el futuro el enemigo intente tomar el control de la ciudad de Mariúpol, capturar Popasna -en la región de Lugansk- y lanzar una ofensiva en dirección a Kurajovo", en Donetsk, señaló el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW), con sede en EEUU, los rusos han dividido en dos la posición de las tropas ucranianas en la ciudad: un grupo está pertrechado en la acería de Azovstal, en el este, y otro en el puerto, en el suroeste.

Los separatistas porrusos de Donetsk aseguraron el lunes primero que habían tomado el 80% del puerto de Mariúpol y después que estaba bajo su "control total", una información que no se ha podido verificar de manera independiente.

El bloqueo es tal que en una inusual crítica la 36ª Brigada de Infantería de Marina afirmó el lunes que se acerca probablemente la última batalla en la devastada ciudad, ya que "se nos acaban las municiones" y entonces solo queda "el combate cuerpo a cuerpo".

La 36ª Brigada de Infantería de Marina afirmas que se acerca probablemente la última batalla en la devastada ciudad, ya que "se nos acaban las municiones"

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas efectuaron ataques aéreos y de artillería contra unos cien efectivos ucranianos que intentaban supuestamente huir en vehículos blindados de la ciudad y que mataron a al menos 50. "Otros 42 militares ucranianos depusieron voluntariamente las armas y se rindieron", aseguró el portavoz castrense, Ígor Konashénkov.

Este martes la misma 36ª Brigada de Infantería de Marina aseguró que los defensores de Mariúpol "no abandonaron sus posiciones y que luchan por cada palmo de la ciudad" lo mejor que pueden. Eso sí volvieron a denunciar que la ciudad está "sin suministro de munición ni alimentos", según la cadena de televisión ucraniana 1+1.

Según dijo a la cadena CNN el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, entre 20.000 y 22.000 civiles han fallecido en la ciudad. La víspera el alcalde, Vadym Boychenko, cifró los fallecidos en unos 10.000 y afirmó que aproximadamente 120.000 habitantes -de casi 450.000 que había antes de la campaña militar rusa-, tratan aún de sobrevivir al asedio.

Para los expertos del ISW está claro que los defensores ucranianos no tendrán tregua. Cree que los rusos "continuarán los esfuerzos para completar la captura de los focos restantes de la resistencia ucraniana, posiblemente incluso mediante el uso de armas químicas".

Ello después de que el fundador del batallón de Azov, Andriy Biletsky, y la Alcaldía de Mariúpol denunciaran que Rusia lanzó un agente químico no determinado con un dron contra militares y civiles ucranianos, algo que los separatistas prorrusos desmintieron hoy.

Biletsky señaló que, de los tres soldados afectados, uno se encuentra en estado moderado y los otros dos están bajo supervisión médica. Entre los civiles afectados una anciana es la que está en peor estado. Dijo que los síntomas de las víctimas son enrojecimiento facial, presión arterial alta, sequedad y acidez estomacal en la orofaringe, así como inflamación de las mucosas de los ojos.

El asedio a Mariúpol es solo uno de los objetivos de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, donde la inteligencia militar británica augura una intensificación de combates "en las próximas dos o tres semanas" tras la retirada de las tropas rusas del norte y noreste del país, principalmente de Kiev, Chernígov y Sumy.

Un equipo francés investiga posibles crímenes de guerra

Es allí donde los horrores de la campaña militar rusa se están descubriendo aún, especialmente en la ciudad de Bucha (en la región de Kiev), cuyo alcalde, Anatoly Fedoruk, dijo hoy que 403 habitantes fueron "brutalmente torturados, asesinados".

De ellos, se han identificado hasta el momento 163, indicó, al tiempo que explicó que hoy mismo se ha comenzado a exhumar una segunda fosa común con 56 cadáveres.

La fiscal general de Ucrania ha calificado de "crímenes de lesa humanidad" la matanza de Bucha

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, ha calificado de "crímenes de lesa humanidad" la matanza cometida presuntamente por las tropas rusas. En la exhumación de diez nuevos cadáveres participaron miembros de la gendarmería francesa que llegaron el lunes al país para asistir a sus colegas ucranianos en la investigación de crímenes de guerra cometidas en torno a Kiev, según constató Efe.

Rusia intensifica los ataques en Popásnoye

Otro frente de batalla se ha situado hoy en la localidad de Popásnoye, en la región de Donetsk, donde los ataques rusos podrían haber dejado al menos 120 soldados muertos, según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte vespertino.

"En las cercanías de la localidad de Popásnoye, región de Donetsk, las unidades de la artillería rusa atacaron seis puestos de las unidades de la 24 brigada motorizada del Ejército ucraniano", informó Igor Konashénkov, portavoz de Defensa ruso.