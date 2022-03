Las sanciones que la UE ha impuesto a Rusia por invadir Ucrania afectan a una ristra enorme de personalidades y de sectores. Son las más duras de su historia. Y pocas industrias estratégicas se salvan. Pero las que sí están examinadas, de momento, de la maquinaria punitiva europea son el lujo y los diamantes.

Las medidas restrictivas impuestas por los europeos en cinco días y en torno a tres paquetes diferentes incluyen al jefe de supermercados DÍA; a la redactora jefa de Russia Today; al propio Vladimir Putin; a los pesos pesados de su Gobierno; al Banco Central de Rusia; a directivos del petróleo; a periodistas; oligarcas; y diputados. Y toca de lleno a los sectores de la aviación, la energía, las finanzas o la tecnología.

A lo largo de esta semana, la UE ha sacado su gran artillería en repulsa a la invasión rusa. Especialmente notables han sido la decisión del Gobierno alemán de paralizar el Nord Stream II y la exclusión de siete bancos rusos del sistema financiero SWFIT. Aunque los dos más importantes se han quedado fuera para seguir posibilitando las transacciones sobre el petróleo y el gas.

Medidas sin precedentes de las que se salva la industria del lujo. "No más compras en Milán, no más fiestas en Saint Tropez, ni diamantes en Amberes", tuiteó Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, en un mensaje fugaz que fue eliminado poco después. Durante las negaciones para perfilar estos castigos sobrevoló en Bruselas el rumor de que Italia y Bélgica estarían vetando la inclusión de la industria de las piedras preciosas y de artículos de marcas no aptas para el bolsillo medio. Sendos gobiernos han rechazado estas acusaciones, pero lo cierto es que estos bienes se encuentran a día de hoy exentos del látigo sancionador.

Fuentes comunitarias confirman a Público que las medidas de contraataque a Moscú son graduales y que nada "está fuera de la mesa, incluidos los diamantes" y justifican la decisión alegando que en estos momentos la prioridad de la UE ha sido afectar a "aquellos sectores que contribuyen a la agresión de Putin sobre Ucrania".

Los diamantes hacen brillar la economía belga

La importación y exportación de este caro mineral es una de las principales actividades económicas de Bélgica. De hecho, la ciudad belga de Amberes es uno de los centros de comercio de diamantes más importantes del mundo. La villa acoge a más de 1.500 empresas diamanteras que movilizan cientos de millones diarios.

Según los medios locales, el comercio de estas piedras preciosas movilizó en el país la friolera cifra de 37.230 millones de euros en 2021. Rusia es el segundo país más importante para Bélgica: en 2021 se importaron de Rusia diamantes en bruto por valor de 1.800 millones de euros, recoge el rotativo La Libre. Según fuentes comunitarias, los diamantes todavía no se han incluido en la lista de sanciones porque se ha priorizado "aquellos sectores que contribuyen a la agresión de Putin sobre Ucrania".

Los europeos y los aliados cercanos como Reino Unido y Estados Unidos llevan meses intentando coordinar su respuesta a una eventual agresión rusa a Ucrania, que hace no tanto tiempo era casi impensable y ya suma su primera semana con –según cifras del Gobierno ucraniano– más de 2.000 civiles muertos y en estimaciones de la ONU cerca de un millón de refugiados. Las sanciones transatlánticas tienen puntos en común, pero no son idénticas. Por ejemplo, entre las empresas que han sido sancionadas por la Unión Europea no se encuentra Alrosa, la compañía minera de diamantes más grande del mundo. Sin embargo, esta sociedad sí ha sido incluida entre las restricciones establecidas por Estados Unidos. De hecho, la Administración Biden ha colocado a Sergei Ivanov, su director ejecutivo, en su listado.

La pandemia tampoco ha pasado factura a uno de los oligarcas más poderosos de Rusia. El año pasado, los ingresos de Alrosa aumentaron un 49% a 4.200 millones de dólares, según recoge Reuters. El gigante estatal produce el 97% de los diamantes de toda Rusia y posee minas en varios países de África.

Otras fuentes comunitarias confirmaban que los productos de lujo tampoco van a ser parte de las sanciones. Italia estaría preocupada del impacto en sus grandes marcas de moca como Versace. "Las sanciones sobre la tecnología, por ejemplo, tendrán un impacto mayor que el lujo", se escudaban.

Estados Unidos y el Reino Unido, en calidad de Estados, pueden aprobar sanciones con más ligereza. En la UE deben ser consensuadas por los Veintisiete. Cada Estado miembro tiene intereses y sectores económicos diferentes. Por ello, los diamantes en Bélgica, el turismo en España, la energía en Alemania o la moda en Italia suponen sensibilidades diferentes. No obstante, la magnitud de los acontecimientos sí ha provocado una respuesta inusualmente unida y rápida entre los europeos, que reconocen que las sanciones "sin precedentes" también tendrán un impacto severo en sus economías, que comienzan ahora a levantar cabeza después del látigo pandémico. "Las sanciones no son angelicales. Tendrán un coste. Pero el coste de no actuar sería mayor", ha asegurado recientemente el jefe de la diplomacia europea.

La UE sigue de cerca los pasos de Putin para continuar midiendo su respuesta. Un cuarto paquete de sanciones podría ver la luz si el azote contra Ucrania continúa aumentando. Y muchos ojos virarán a estos sectores de lujo que, por el momento, viven ajenos a las consecuencias del regreso de la guerra al corazón de Europa.