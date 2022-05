Gustavo Petro, sobre el dudoso secuestro a un periodista en 1981: "No tuve el placer de conocerlo personalmente nunca"

El candidato de izquierdas Gustavo Petro, ganador de la primera vuelta electoral de Colombia, ha hecho referencia en una entrevista en BLU Radio a la denuncia en su contra que este lunes admitía a trámite la Audiencia Nacional y que busca devolver a la actualidad su pasado guerrillero en el Movimiento 19 de abril (M-19).

"A Pacheco lo conocí por televisión, no tuve el placer de conocerlo personalmente nunca", ha zanjado Petro en la citada entrevista. Fernando González Pacheco fue un presentador y periodista hispano-colombiano fallecido en 2014 que, en una fecha indeterminada comprendida entre 1977 y 1990, sufrió un dudoso secuestro por la guerrilla y liberado posteriormente.

Un secuestro que, tal y como han confirmado a Público fuentes cercanas al candidato presidencial de izquierdas, no fue tal. "En primer lugar, Gustavo Petro no tenía mando en el M-19. Era un militante de base. Coordinaba a entre tres y cinco guerrilleros rasos y tenía por encima de él a otros varios. Ese fue el máximo mando que logró en la guerrilla", explica a este diario una persona cercana a Petro, que añade que el actual líder del Pacto Histórico, "en ningún caso, pudo ordenar un secuestro".

Otra fuente, en este caso la veterana periodista colombiana Alexandra Pineda, se muestra tajante al respecto: "El secuestro no existió". Según ella, se trató de una entrevista pactada entre el famoso informador y el máximo jefe del Movimiento 19 de Abril, Jaime Bateman Cayón.

La versión de Pineda coincide con la explicación que el líder izquierdista ha dado en la entrevista radiofónica: "Me encantaba Pacheco, es una figura muy querida para mi infancia. Él hizo una entrevista con Jaime Bateman, recuerdo que fue publicada por la prensa de entonces. Dos días duraron y la entrevista se publicó, no recuerdo. No pude conocer al uno ni al otro".