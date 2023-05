Gustavo Petro se niega a vestir frac en la cena con los reyes de España como símbolo contra las élites y oligarquías

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha negado a llevar frac a su cena con los reyes, Felipe VI y Letizia, como símbolo contra las élites y oligarquías. Al igual que el mandatario, toda la delegación colombiana ha acudido en traje y corbata, en contra de lo que marca el protocolo para este tipo de actos.

Petro ha argumentado que se trata de una prenda que "tiene que ver con élites y con la antidemocracia". "No me siento cómodo ni con la corbata, ni el frac (...). Es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia. Yo no me voy a poner eso", explicó el presidente colombiano.

A diferencia de lo que marca el código de vestimenta para estos actos, Petro ha llevado un traje oscuro y una corbata y ha lucido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Gobierno español, con motivo de su visita.

Así, Petro ha emulado a su paisano Gabriel García Márquez, quien en 1982, cuando recibió el Nobel de Literatura, rehusó vestir el frac negro exigido por la Academia Sueca y lució un liquilique blanco, parecido a una guayabera.

En el acto participaron unos 110 invitados, donde tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Felipe VI utilizaron la prenda señalada por el código de vestimenta.

En la cena estuvieron presentes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Industria, Héctor Gómez, y por el PP, ha estado Alberto Núñez Feijóo.

De la delegación colombiana han formado parte los cuatro ministros que acompañan a Petro en Madrid: Comercio, Educación, Transportes y Minas. También han asistido representantes de empresas españolas como Telefónica, Repsol, OHL, Sacyry e Indra, entre otras, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.