Hamás lideró los ataques a Israel del 7 de octubre y Netanyahu reaccionó con "crímenes de 'apartheid'", según HRW

Human Rights Watch (HRW) ha documentado que Hamás lideró a cinco grupos islamistas para cometer "numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" en los ataques del 7 de octubre, donde murieron casi 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. "La investigación concluyó que el asalto liderado por Hamás estaba diseñado para matar civiles y tomar a tantas personas como fuera posible como rehenes", indicó la directora de crisis y conflicto de la organización, Ida Sawyer.

En el informe No puedo borrar toda la sangre de mi mente: el asalto de grupos armados palestinos del 7 de octubre en Israel, HRW concluye que los islamistas cometieron varios crímenes de lesa humanidad: tener a civiles por objetivo, asesinar a personas detenidas, tomar rehenes, mutilar y saquear cadáveres y usar escudos humanos. Las fuerzas armadas israelíes tardaron horas en acudir a algunas de las localidades atacadas.

El principio básico del derecho humanitario es que todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes y civiles, "que nunca deben ser el objetivo de un ataque", recuerda HRW. En este sentido, la organización destacó que 815 de las 1.195 personas asesinadas ese día eran civiles. Lo mismo ocurre con las personas secuestradas durante el ataque.

Estas actuaciones no fueron "una ocurrencia tardía, un plan malogrado o actos aislados", afirma la organización. HMR utilizó para elaborar el informe los testimonios de víctimas, familiares, equipos de asistencia y expertos médicos, así como más de 280 fotografías y vídeos del asalto. "Las autoridades de Hamás respondieron a las preguntas de HRW asegurando que ordenaron no atacar a civiles y no desviarse de los derechos humanos y el derecho humanitario", indica el grupo, que asegura "haber encontrado pruebas de lo contrario".

En los vídeos del asalto queda probada la intencionalidad de los ataques y la toma de rehenes, que fue "planeada y altamente coordinada", según la organización. HRW pidió una nueva investigación para probar otros crímenes, como la persecución de grupos identificables por motivos raciales, étnicos o religiosos o la comisión de violaciones u otros actos de violencia sexual.

38.700 palestinos muertos en Gaza

HRW solicitó acceso a información sobre violencia sexual al Gobierno de Israel, que no la atendió. Netanyahu cometió crímenes contra la humanidad al llevar a cabo un castigo colectivo contra la población gazatí tras los ataques, según la organización, que señaló los servicios esenciales y la limitación de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a más de 38.700 palestinos.

Esta respuesta "agrava el impacto de los más de 17 años de cierre ilegal de Gaza por parte de Israel", país al que acusó de cometer además "crímenes de apartheid y persecución contra los palestinos". HRW llamó a todas las partes a respetar el derecho humanitario y pidió a las milicias palestinas liberar "inmediatamente e incondicionalmente a los civiles que mantienen como rehenes".

"Deben tomar medidas disciplinarias contra los miembros responsables de crímenes de guerra y entregar para su procesamiento a cualquiera que se enfrente a una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)", aseveró. El pasado 20 de mayo, el fiscal jefe de la CPI solicitó órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y los líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif. Deif fue objeto de un ataque israelí el sábado en Mawasi, al sur de la Franja de Gaza, sin que se haya confirmado su muerte.