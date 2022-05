Hungría amenaza con reventar la cumbre europea que busca sanciones sobre el petróleo de Rusia

"En absoluto hay un acuerdo en este momento". Con esta contundencia, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, se expresaba a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. El encuentro tiene el objetivo de aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia y embargar el petróleo importado por vía marítima (dos tercios del total). Este último punto es el que genera más fricciones entre los líderes europeos.

Aunque los mandatarios han dejado fuera el veto al crudo que llega por el oleoducto que abastece a Hungría, Orbán considera que la propuesta europea "no es buena", pero añade aun así que es un buen punto de partida. De hecho, ha explicado que respaldará las nuevas sanciones si se ofrecen "garantías de que en caso de un accidente en el oleoducto ruso a través de Ucrania tendremos el derecho a obtener petróleo ruso por otras vías".

Los Veintisiete han dejado para una segunda fase de negociación la prohibición de importar el petróleo ruso que llega por el oleoducto de Druzhba, que garantiza el suministro a Hungría, Eslovaquia y República Checa. También se benefician de él Alemania y Polonia. Pero ambos gobiernos se han comprometido a interrumpir el suministro para dejar de depender de Rusia.

Rebaja de expectativas para el acuerdo

El veto al crudo ruso es uno de los puntos que mayores choques y desencuentros está generando entre los representantes europeos. Razón por la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rebajado las expectativas de llegar a un acuerdo entre este lunes y el martes. "Mis expectativas de que esto sea resuelto en las próximas 48 horas son bajas, pero confío en que después habrá una posibilidad", ha indicado.

Con todo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reclamado "no ser los primeros en ceder" ante Rusia y confía en que haya un acuerdo. "No podemos permitirnos no tenerlo", ha agregado. Ha reconocido que entiende "las realidades que enfrentan diferentes países", pero considera que hay "un límite a la flexibilidad que podemos permitirnos, sin perder credibilidad de cara a nuestras poblaciones y al resto del mundo" porque "hasta el momento la opinión pública ha estado con nosotros".

El sexto paquete de sanciones recoge otras medidas coercitivas, como la ampliación de la lista de nombres cuyos activos en la UE serán congelados y tendrán prohibida la entrada a suelo comunitario. Además, desconectarán al principal banco ruso, Sberbank, y otras dos entidades del sistema internacional de comunicación financiera Swift.