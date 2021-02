La Fiscalía de Atenas abrió hoy una investigación preliminar sobre la supuesta implicación de ONG en los abusos sexuales que podrían haber sufrido menores refugiados por parte del exdirector del Teatro Nacional griego Dimitris Lignadis, detenido el sábado por otras acusaciones de violación de menores.

La Secretaría Especial para la Protección de Menores No Acompañados pidió este mañana a la Fiscalía que investigase informaciones publicadas en varios medios locales, que hablaban de violaciones a menores refugiados no acompañados acogidos en tres centros diferentes durante 2017 y 2018.

Según estas informaciones, diversas ONG que trabajaban en estructuras de acogida para menores no acompañados en Grecia en esa época llegaron a un acuerdo con el exdirector del Teatro Nacional Dimitris Lignadis para que diera clases de teatro a los menores. Muchos de estos jóvenes, que en algunos casos ya no están en Grecia pues han sido trasladados a otros países europeos, como Francia, comunicaron su deseo de dejar de atender estas actividades, pero las ONG supuestamente no investigaron a Lignadis.

De momento, tanto la ONG internacional ActionAid como la local SolidarityNow han negado haber tenido relación con el exdirector o haber organizado dichas actividades, después de que se rumoreara que podrían estar involucradas. Ambas ONG han asegurado que en ese período no gestionaban programas para menores no acompañados y han condenado los supuestos abusos.

Lignadis fue detenido tras ser demandado por dos hombres de violación reiterada cuando estos eran menores

Lignadis fue detenido la tarde del sábado tras ser demandado por dos hombres de violación reiterada cuando estos eran menores. Se trata de uno de los casos más sonados del MeToo griego, un movimiento generado en enero gracias al testimonio de la medallista olímpica de vela Sofía Bekatoru.

Los testimonios contra Lignadis se han acumulado en las últimas semanas y han puesto contra las cuerdas a la ministra de Cultura, Lina Mendoni, quien lo nombró a dedo en septiembre de 2019, paralizando un proceso de selección iniciado por el Gobierno anterior del izquierdista Alexis Tsipras. La ministra se ha defendido de las críticas de la oposición que la acusan a ella y al primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, de haberlo designado por tener una relación amistosa con él y lo ha calificado de "hombre peligroso".