Israel bombardea Yenín y mata al menos a cuatro palestinos

Las fuerzas de seguridad de Israel bombardearon por aire esta madrugada Yenín, un foco del movimiento miliciano palestino en el norte de la Cisjordania ocupada, en una operación militar a gran escala que ha dejado al menos cuatro palestinos muertos y 27 heridos.

La ofensiva israelí, que comenzó por aire y siguió por tierra, priorizó un centro de comando de la Brigada de Yenín, que aglutina a todas las milicias de todas las facciones para combatir juntas a las tropas israelíes.

El centro de mando estaba rodeado de instalaciones de la UNRWA, informó el portavoz internacional del Ejército, Richard Hecht, quien indicó que tanto la Autoridad Palestina como Jordania han sido informadas del operativo.

En estos momentos, las tropas israelíes "siguen operando en la zona", fundamentalmente incautando armas y buscando sospechosos dentro del campo, señaló Heht, quien indicó que el operativo durará "todo lo que sea necesario, sin límite de tiempo".

"La operación sigue en curso, iniciamos anoche (alrededor de la 01.00) una operación antiterrorista extensa en Yenín, enfocándonos principalmente en el campo de refugiados, en infraestructuras, armas, centros de comando, y en frustrar ataques futuros", señaló Hecht.

La Autoridad Nacional Palestina ha calificado de "brutal agresión" la operación del Ejército israelí, mientras las milicias palestinas llaman a sostener la lucha armada.

"Nuestro pueblo palestino no se arrodillará, no se rendirá, no levantará la bandera blanca y permanecerá firme en su tierra frente a esta brutal agresión, hasta que la ocupación sea derrotada y se logre la libertad", ha esgrimido el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, según la agencia oficial palestina Wafa.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha denunciado los "crímenes israelíes contra civiles indefensos, incluidos ataques contra ambulancias, personal médico y centros de salud que privaron de primeros auxilios a los heridos, así como ataques contra mezquitas y hogares".

"Esta agresión se enmarca en una política oficial israelí de perpetuar la lógica de la fuerza militar en el trato con nuestro pueblo indefenso y su justa causa como alternativa a las soluciones políticas al conflicto", añadió, llamando a Estados Unidos a tomar "acciones urgentes" y a la Corte Penal Internacional a "romper su silencio".