Israel condena a la española Juana Ruiz tras llegar a un "acuerdo de culpabilidad"

Un tribunal militar israelí ha condenado este jueves a Juana Ruiz, cooperante española en Palestina que llevaba encarcelada desde abril, por recaudar fondos y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) a través de la ONG en la que trabajaba.

Ruiz, que ha aceptado los cargos, pero no se ha declarado culpable, ha sido juzgada por dos delitos aunque en un principio se le imputaron cinco. El acuerdo de culpabilidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa supone una pena de prisión de 13 meses, de la cual podrá descontarse los siete que lleva en la cárcel, y una multa de 50.000 shékels (14.000 euros), informa EFE.

Juana Ruiz: "Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal"

La sentencia asegura que su labor en Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina, servía para financiar con dinero europeo al FPLP, considerado una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Durante el juicio, Ruiz declaró: "Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño".

El Ejército Israelí apuntó en un comunicado que la cooperante había admitido que tenía sospechas de que los fondos eran donados a la organización terrorista, pero su abogado, Avigdor Feldman, asegura que en el acuerdo queda especificado "muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó fue entregado al FPLP".