Jennifer Lopez, Maná y Lebron James piden el voto para Kamala Harris a menos de una semana de las elecciones

El candidato republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, llevaron a cabo mítines en Arizona y Nevada, dos estados clave para las presidenciales del 5 de noviembre, en sus esfuerzos finales por movilizar al electorado.

El trayecto de Harris comenzó en Arizona, donde, acompañada por la agrupación mexicana Los Tigres del Norte, reiteró su compromiso de luchar por la clase media con medidas para reducir los precios de la vivienda, medicamentos y alimentos.

La vicepresidenta llevó ese mismo mensaje a Las Vegas, Nevada, donde fue respaldada por la banda de rock mexicana Maná y la estrella de pop de origen puertorriqueño Jennifer Lopez, quienes incitaron a la comunidad latina a ejercer su voto.

"Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos (...) Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", dijo Lopez minutos antes de que Harris tomara el escenario.



"He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita a hacer lo que les convenga (...). Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!", añadió Lopez también hizo un llamado al voto anticipado, que en Nevada culminará este viernes.

"¡Todos ustedes en Las Vegas, y todos los que nos están viendo en Estados Unidos, tienen el poder!, ¡salgan a votar!", expresó el baterista de Maná, Alejandro González, mientras que Lopez hizo referencia a su canción Let's Get Loud (Pongámonos a gritar en español) para motivar a la comunidad latina a que "se hicieran notar" a través de su sufragio.

Harris también habló sobre su compromiso para garantizar el aborto en el país, uno de los temas centrales de su campaña, y acusó a Trump de no respetar "la libertad de las mujeres".

"Ayer (Trump) dijo que haría lo que él quisiera así le gustara a las mujeres o no. Él es la misma persona que dijo que las mujeres deberían ser castigadas por sus decisiones", aseveró la demócrata.

"Sabemos que si fuera elegido, prohibirá el aborto", ahondó y prometió que de ser electa firmaría una ley para proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

En Henderson (Nevada), Trump insistió en sus insultos contra Harris, cuestionando su capacidad para la presidencia y llamándola una "niña".

"No puede manejar la presidencia, se abrumaría, colapsaría y millones de personas morirán", dijo el republicano, sin dar mayor contexto. "¿Les gustaría perder su trabajo porque Kamala tiene la compresión de temas de economía igual a la de una niña?", añadió.

El exmandatario habló también del abogado y anterior aspirante a la presidencia Robert F. Kennedy, contando que – de ser elegido – le encargará que trabaje en temas de salud relacionados con mujeres y en el suministro de alimentos en EE.UU.

Kennedy ha sido criticado por promover teorías de la conspiración durante la pandemia, en especial en contra de las vacunas.

El político ambientalista primero aspiró a la presidencia como demócrata, después continuó como independiente y en agosto se retiró y dio su apoyo a Trump, aunque su nombre seguirá apareciendo en las papeletas de algunos estados.

Según las encuestas, la contienda del próximo 5 de noviembre entre Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, se perfila como la más ajustada de las últimas décadas, de manera que el ganador podría tardar algunos días en conocerse.

Nevada y Arizona son dos de los siete estados que pueden definir quien será el próximo presidente de Estados Unidos junto con Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Georgia y Wisconsin

LeBron James brinda su apoyo a Harris

El deportista y una de las principales estrellas de la NBA, LeBron James, pidió este jueves el voto por la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris.

"¿De qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos, en mi familia y en cómo crecerán, tengo claro mi voto. ¡¡VOTA POR KAMALA HARRIS!!", dijo James en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje acompaña un video en el que se intercalan comentarios insultantes o racistas de Trump con imágenes históricas del movimiento por los derechos civiles o más actuales de personas migradas.

Uno de los cortes de Trump, de 1989, iba dirigido a los 'Cinco de Central Park', cinco hombres latinos y negros condenados injustamente cuando eran adolescentes en un caso de violación a una mujer contra los que el magnate lideró una campaña mediática.

"Por supuesto que detesto a estas personas, y odiémoslos todos porque tal vez el odio sea lo que necesitamos", dijo Trump, que nunca se ha disculpado, sobre esos jóvenes. James cierra el video con el mensaje "el odio nos hace retroceder".

El cuatro veces campeón de la NBA ha sido cercano a lo largo de su carrera al Partido Demócrata, participando en actos y pidiendo el voto para Barack Obama en 2008 y 2012, para Hillary Clinton en 2016 y para Joe Biden en 2020.

El apoyo público de James a cinco días de las elecciones llega en un momento clave para los demócratas, que temen estar perdiendo votos entre los varones afroamericanos, hasta ahora muy fieles al partido.