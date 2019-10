Josep Borrell: “La UE tiene que aprender a utilizar el lenguaje del poder”

Una Europa más fuerte en el mundo. Ese es el nombre oficial que la cartera de vicepresidente de la Comisión que tendrá Josep Borrell si pasa el examen de la Eurocámara. Y ese ha sido el principio que Borrell se ha comprometido a perseguir si es ratificado como jefe de la diplomacia europea: ha abogado por que los países europeos coordinen sus presupuestos militares para tener más poder, y por tener una posición más ambiciosa para Europa no se quede “encajonada” entre Estados Unidos y China.



En el discurso que ha pronunciado al inicio de su interrogatorio de tres horas ante la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, Borrell ha realizado un llamamiento a los países europeos para que den un paso adelante en la coordinación de sus políticas internacionales. El objetivo: tener un peso más importante en “un mundo que ha cambiado de forma radical y para mucho peor”, en referencia a la política proteccionista de Estados Unidos, a las tensiones en el Golfo o a la conversión de China en un gigante económico. “Esto no es el mundo que la UE quería”, ha afirmado Borrell. “Pero tenemos lo necesario para hacer frente a estos cambios”.



¿Su receta? Que los países de la UE pasen de la política del mínimo común denominador en su política exterior común a una política de coordinación más ambiciosa que dé fuerza a la voz de Europa en el mundo. “Si no actuamos de forma conjunta, Europa en el mundo del futuro va a ser irrelevante”, ha vaticinado. “La UE tiene que aprender a utilizar el lenguaje del poder”.



Borrell ha dado varias pinceladas sobre los puntos en que podría mejorarse esa coordinación. Por ejemplo, en algunos casos habría que abandonar la unanimidad para las decisiones sobre la política exterior europea. Aunque no ha nombrado ninguna aplicación concreta, la idea de Borrell podría concretarse en que la UE podría, por ejemplo, imponer sanciones a un país aunque uno de los Estados miembros del bloque estuviera en contra .



Otra de sus ideas es que los países de la UE coordinen parte de sus presupuestos de Defensa. Borrell ha insistido en que la capacidad militar no es la que podría ser por la “fragmentación” de la inversión y que un mayor peso de la UE en el mundo pasa por “gastar mejor y de forma conjunta”. En cualquier caso, aunque haya mayor coordinación a nivel europeo, Borrell ha defendido que la importancia de la OTAN. “Debe seguir siendo la piedra angular de nuestra defensa colectiva”.



¿Por qué es importante precisamente ahora que Europa tenga una voz más fuerte en el mundo? Para Borrell, es necesario para responder a los bandazos proteccionistas de Estados Unidos y el advenimiento de China. “Muchos de nuestros socios se están alejando de las reglas y otros las usan de manera selectiva y conforme a sus intereses”, ha denunciado. "Tenemos que evitar acabando encajonados entre estas dos superpotencias. Somos aliados de Estados Unidos pero tenemos una preocupación legítima contra el multilateralismo. Un sistema basado en reglas puede reformarse pero no puede dejarse de lado”.



Borrell también se ha referido a la crisis climática o a las amenazas de ciberataques como algunas de las amenazas globales en las que según él Europa debería liderar las políticas mundiales. “Incluso si nos convertimos en una economía neutra en carbono vamos a tener que ayudar a otros a que vayan en la misma dirección. El cambio climático es una cuestión geopolítica”, ha afirmado.



Cada uno de los 26 candidatos a ser comisario tiene que pasar estos exámenes, que acabarán mañana con las audiencias de los tres vicepresidentes ejecutivos: Valdis Dombrovskis (Economía que Trabaja por la Gente), Margrethe Vestager (una Europa adaptada a la era Digital) y Frans Timmermans (Pacto Verde Europeo).



Se espera que los representantes de todos los grupos políticos en la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores den su apoyan la candidatura de Borrell esta tarde.



La última etapa del proceso será la sesión plenaria del próximo 23 de octubre en Estrasburgo, en la que todos los eurodiputados votarán si dan el visto bueno al equipo de comisarios al completo. Esto, de cumplirse el calendario previsto, ya que la Eurocámara ha suspendido a los candidatos de Hungría y Rumanía, que han tenido que presentar nuevos nombres que también tendrán que pasar por estos exámenes. Además, los candidatos de Suecia, Francia y Polonia también están pendientes de aprobación y tendrán que dar respuestas adicionales esta semana.