El joven saharaui que perdió la libertad por defender la independencia de su pueblo en un TikTok

La infancia de Abdu-Tawab Salek Mbarek (El Aaiun, 1996) estuvo marcada por el odio, el hostigamiento y la discriminación. Como la mayor parte de sus amigos, creció en el Sáhara ocupado, junto a sus padres y sus diez hermanos. Después de un tiempo trabajando en el mar, decidió volver a tierra firme para buscar una oportunidad cerca de su familia.

Fue entonces cuando comenzó a vender billetes en la estación de autobuses de la capital saharaui. No ganaba mucho dinero, pero sí lo suficiente como para llegar a final de mes. Gracias a su don de gentes, se ganó la confianza de multitud de pasajeros y visitantes. Una carismática personalidad que, sin embargo, no logró conquistar a la policía marroquí.

La Policía marroquí arrestó a Abdu por defender en TikTok un Sáhara libre

El pasado 20 de abril, un turista español aterrizó en El Aaiun y compartió varios vídeos del viaje a través de su perfil de TikTok. En uno de ellos, Abdu aprovechó para defender la independencia de su tierra: "Fuera Marruecos del Sáhara Occidental". Unas palabras que las autoridades de Rabat han utilizado como excusa para poner en marcha un arbitrario operativo de torturas y constante persecución, según denuncia el saharaui. Esa misma noche, los agentes marroquís lo arrestaron, le retiraron sus pertenencias y lo dejaron a la intemperie en medio del desierto. El joven tuvo que caminar durante más de cuatro horas, sin luz ni agua, para volver a su casa.

"No es la primera vez que me secuestran sin ninguna justificación legítima, solo por el hecho de reivindicar mi postura", asegura Abdu. Llegó de madrugada al domicilio familiar, desorientado y un poco asustado. "Mi madre creía que estaba muerto, porque era lo que le habían dicho", continúa. Al día siguiente, un coche de policía lo esperaba delante de la puerta. Era el mismo vehículo en el que se lo había llevado detenido unas horas antes. Los agentes rodeaban la zona y vigilaban quién entraba y salía de la casa.

Abdu recuerda su captura como una auténtica tragedia. Las circunstancias fueron aterradoras. "Me golpearon, me atacaron verbalmente y amenazaron con quemarme; era como si me hubiera raptado un grupo terrorista", explica el joven saharaui. Antes de dejarlo tirado en los aledaños de la ciudad, los policías marroquí también le escupieron y confiscaron su teléfono móvil. "Me dijeron que si seguía comportándome así me harían desaparecer en cualquier momento", sostiene.

Cinco días más tarde, lo detuvieron de nuevo en una cafetería de El Aaiun. "Me levanté a saludar a unos colegas. La Gendarmería vino de inmediato y empezó a revisarnos a todos. No encontraron nada, me llevaron al campamento y me interrogaron", comenta Abdu. Todas las consultas giraban en torno al vídeo que desencadenó la polémica. "Me preguntaron por el turista de TikTok, si lo conocía de algo y si me había pagado por decir lo que dije. He respondido a todo que no", aclara.

Abdu: "Es muy triste ver cómo el pueblo saharaui desaparece poco a poco"

"Mi vida ha cambiado por completo. Me han prohibido trabajar y he dejado de vender billetes. Uno de los policías anda enseñando mi foto para que nadie me compre tickets", señala el joven. Hace unos días, los agentes lo acusaron de robar dinero a varios pasajeros. Abdu ni siquiera los conocía, pero pidió ayuda a un amigo para poder pagar los 630 euros que exigía la multa. De no hacerlo, las consecuencias podían haber sido terribles.

El aquelarre contra los jóvenes saharauis

"Nos tienen fichados. Este es el método que utiliza la Gendarmería de Marruecos para atribuirnos cargos criminales a los jóvenes saharauis", relata Abdu. El objetivo del régimen marroquí no es otro que mantener silenciadas a las nuevas generaciones de los territorios ocupados. "La mayoría de los estudiantes están entre rejas o han huido a Europa. Es muy triste ver cómo el pueblo saharaui desaparece poco a poco y sufre la opresión de las autoridades marroquís", denuncia.

Un manifiesto para exigir justicia

La misteriosa detención de Abdu ha provocado un fuerte aluvión de críticas entre las principales organizaciones humanitarias que operan en la zona. El Colectivo Saharaui de Defensores de los Derechos Humanos (CODESA) ha publicado un reporte denunciando la situación.

Además, un centenar de personas y colectivos han respaldado un manifiesto para exigir "la libertad y la dignidad" del pueblo saharaui y condenar "la actuación de las fuerzas de ocupación marroquís". Entre los firmantes, se encuentran los diputados Antón Gómez-Reino (Unidas Podemos), Enrique Santiago (PCE), Lucía Muñoz (Unidas Podemos) y Manu Pineda (Izquierda Unida).