Un tribunal militar israelí recibió este miércoles una propuesta de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española detenida por Israel desde abril, para reducir sus cargos y la pena de cárcel a 13 meses.

El pacto se presentó este miércoles tras la sesión de mediación del lunes, en una vista celebrada en la corte militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, donde la acusada llegó esposada de pies y manos y en la que la jueza no tomó una decisión definitiva, a la espera de otra audiencia que convocó para el próximo 17 de noviembre.

Ruiz fue encarcelada en el mes de abril, acusada de cinco cargos formales presentados por la Fiscalía militar, relacionados con su trabajo de recaudación de fondos para una ONG palestina. La organización ha sido acusada por Israel de desviar dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.

Según el acuerdo, los cargos se reducirían de cinco a dos, y se busca que queden solo los menos punitivos para dejar la pena en 13 meses de prisión. A su vez, se le podrían descontar los siete meses que ya lleva encarcelada. También debería pagar una multa de 50.000 shéqueles israelíes (unos 14.000 euros), y tendría que pagar la primera mitad si quiere salir de la cárcel.

Juana Ruíz se defiende

Juana Ruiz manifestó en la corte que nunca ha actuado con mala intención y que no tenia constancia de que fuera una organización ilegal. "Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño", declaró ante el tribunal la española, acusada de pertenecer a una organización ilegal.

La acusada tenía la impresión de que trabajaba para "una organización de salud, y cuando supo que una de sus partes era parte de una red terrorista, se opuso y se enojó mucho por ello", explicó su letrado, que concretó que "no se le acusa de saber" si los Comités de Trabajos para la Salud "trabajaban para el FPLP o para cualquier otra organización terrorista".

El abogado de Juana Ruiz, Avigdor Feldman, se mostró bastante satisfecho por el acuerdo alcanzado para su defendida. "El pacto es apropiado para un caso que comenzó con cargos que acarrean sentencias máximas y fue reducido a pocos hechos, por lo que estamos satisfechos", declaró después de la vista.

Según agregó, las acusaciones que permanecerían en su contra especifican "muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó de los contribuyentes de España fue entregado al FPLP".

El Ministerio de Exteriores tiene conversaciones con Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene conversaciones "al máximo nivel ministerial" con Israel, desde el encarcelamiento de Juana Ruiz.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, confirmó el pasado 28 de octubre que mantiene un seguimiento de la situación de Ruiz desde el momento de su detención y pidiendo que reciba "un trato adecuado" y que se respeten sus derechos.

Cancela aseguró que el seguimiento del caso va a continuar, ya que se trata de una ciudadana española. "No vamos a obviar la situación por la que está pasando", ha declarado la secretaria de Estado. Asimismo, Cancela aplaudió "el papel de los más de 2.700 cooperantes españoles" que trabajan en el mundo, al tiempo que ha reconocido que "merecen" estabilidad y una carrera profesional que sirva para "dignificar" su labor.