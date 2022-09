La Justicia argentina procesa a dos de los sospechosos por el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner

La Justicia argentina ha declarado a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como responsables del delito de intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proceso, que comenzó este lunes , imputó a la pareja bajo intento de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, premeditación y alevosía.

Sabag y Uliarte han sido procesados por la jueza María Eugenia Capuchetti, que ha determinado que los acusados son los autores del delito y les ha embargado bienes con un valor de 698.571 euros (100.000 pesos argentinos).

Esta resolución de 95 páginas recoge la sentencia y las declaraciones de los detenidos. Además, cuenta con los testimonios de los presentes durante este intento de asesinato. Sin embargo, la resolución no afecta a las otras dos personas detenidas: Agustina Díaz y Nicolás Carrizo.

Díaz y Carrizo han sido acusados únicamente de planificar el ataque. La pareja protagonista ha sido procesada por un intento de magnicidio y cuyos cargos podrían llevarles a prisión durante 15 años.



Claves de la sentencia

Las pruebas apuntan a que todo comienza el pasado 22 de abril cuando Uliarte compró el arma. Según la investigación de Capuchetti, basada en los mensajes enviados por Uliarte, la voluntad de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner aparece unos meses después, el 4 de julio.

Sin embargo, hasta agosto no se mueve para atentar contra la vicepresidenta. La jueza ha considerado que el 27 de agosto fue el primer intento de asesinato. Sabag se encontraba a la espera de Fernández de Kirchner y le comunicó a Uliarte que no se acercase con "nada". Capuchetti ha determinado que en ese momento no llevaba el arma, pero que fue el primer acercamiento e intento de homicidio.

Uliarte se comunica con una de las cómplices, Díaz, a quien le explica: "mandé a matar a la vice Cristina pero se metió dentro". Unos días más tarde, el 1 de septiembre, Fernando Sabag lleva a cabo su segundo intento de magnicidio. La jueza ha explicado que el arma y las balas, según los expertos, eran aptas para cometer el homicidio aunque se hubiese encasquillado.