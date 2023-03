La Justicia chilena ordena a la Armada retirar imágenes de José Toribio Merino, comandante de Augusto Pinochet

A menos de seis meses de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile –encabezado por el dictador Augusto Pinochet que derrocó el proyecto revolucionario del expresidente Salvador Allende–, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Santiago ordenó a la Armada retirar la foto y el retrato del comandante José Toribio Merino (1915-1996) –que formó parte de la temible Junta de Gobierno hasta el fin del régimen– de la Secretaria General y Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval de la ciudad de Valparaíso.

Merino, considerado por muchos como el auténtico cerebro golpista, fue una figura relevante en la Marina chilena, conocido por las desafortunadas intervenciones en los medios de comunicación, donde trataba a los comunistas de "humanoides" y a los brasileños de "pueblo primitivo".

La Armada actuó de manera "arbitraria e ilegal"

La propuesta de retirar estas imágenes la llevó a cabo el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la fundación Memoria Histórica, una institución dedicada a preservar la construcción de memoria y la puesta en valor de los derechos humanos en el país trasandino. "Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1973, esta decisión judicial constituye una reparación moral y un acto de justicia histórica para las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos".

En el fallo se establece que la Armada actuó de manera "arbitraria e ilegal" al mantener imágenes de un personaje que "formó parte de un Gobierno durante el cual se incurrieron en delitos de lesa humanidad", agregando que "el único fundamento entregado para no acceder al retiro de una fotografía y retrato es que se encuentran ubicadas junto a las de otras personas que desempeñaron un cargo igual que el del señor Merino". Algo que en su caso particular resulta "ilegal" considerando la garantía de no repetición consagrada en el artículo 63.1 de la Convención sobre Derechos Humanos, aplicable en Chile según el artículo cinco de la Constitución.

Una advertencia para el futuro

El abogado lo vio como una advertencia para el futuro: "En Chile nunca un responsable de violaciones a derechos humanos recibirá un reconocimiento oficial. Su destino será la cárcel o al menos, la ignominia. Este fallo se constituye así en una garantía de no repetición". Un hecho que forma parte la despolitización de las instituciones militares que se está viviendo en el país.

"Queremos reconocer el rol del actual mando naval, que si bien discutió algunos de nuestros recursos, en otros casos retiró homenajes al comandante Merino sin esperar los fallos de los tribunales. Esperamos poder avanzar en el diálogo que ya hemos comenzado con la Armada y extenderlo a las otras instituciones militares para contribuir a profundizar la formación en el respeto a los derechos esenciales de todos, base de la convivencia nacional", señaló Rendón.

A pesar del optimismo del abogado, Chile sigue siendo un país profundamente polarizado, donde aún siguen vigentes "pactos de silencio" entre los involucrados en las más de 3.000 muertes y decenas de miles de personas torturadas. Por su parte, el actual presidente Gabriel Boric intenta construir un "relato" para recordar este medio siglo en un país que rechazó una nueva Constitución y donde se percibe un giro ciudadano hacia posturas más conservadoras que progresistas.