La Justicia de Honduras autoriza la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a EEUU

La Justicia de Honduras ha autorizado este miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. Las autoridades judiciales estadounidenses acusan al exmandatario de transportar, desde 2004, "más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína" a través de su país con destino a EEUU. Hernández es el primer expresidente hondureño en ser solicitado desde Washington para ser juzgado por narcotráfico.

Hernández, que estuvo en el cargo durante ocho años, fue detenido el mes pasado en su residencia de Tegucigalpa. La operación de captura, solicitada por EEUU, fue dirigida por el mismo ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón. Según la acusación formulada desde territorio estadounidense, el exmandatario "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares".

El expresidente se enfrenta a tres cargos. El primero por "conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos", con el "conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente" en ese país". El segundo por "usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión" de "ametralladoras y dispositivos destructivos". Y el tercero por una "conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos (...), en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos".

El año pasado, un hermano suyo, Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de narcóticos en un tribunal de Manhattan, donde se destacó que sus actividades delictivas fueron patrocinadas por el propio estado del país y se le acusó de haber asfixiado a Honduras.

El expresidente Hernández siempre ha negado que tuviera nexos con narcotraficantes y ha atribuido los señalamientos en su contra a una "venganza" de narcotraficantes que fueron extraditados cuando él fue gobernante que buscan una reducción de penas en EEUU. En la audiencia donde se autorizó la extradición, la defensa del exmandatario señaló que "el Gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente" que involucre al exmandatario "en actividades del narcotráfico, como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición".

Señaló además que de acuerdo con la ley hondureña, no constituye prueba el simple relato de un testigo de referencia, y que "en un tribunal de justicia hondureño lo que la Fiscalía de EEUU envió no sustentaría ninguna acusación contra ningún imputado". "La Fiscalía de EEUU no envió ninguna documentación probatoria, ni fotografías, ni audios, ni vídeos, ni transacciones o cualquier otro elemento probatorio que respalde su acusación", añadieron los abogados.

Decenas de seguidores del exgobernante, del conservador Partido Nacional, le expresaron su apoyo a las afueras del poder judicial. La exprimera dama y esposa de Hernández, Ana García, dijo que el expresidente es "inocente" y agradeció el apoyo de sus seguidores. "Gracias amigos y amigas por su apoyo, es una causa justa, Juan Orlando es inocente, él no es narcotraficante, nunca lo ha sido y como dije antes, su compromiso siempre fue devolver la paz y la seguridad a nuestro país", subrayó García.

Hernández no podrá ser juzgado en EEUU "por delitos distintos a los que han sido presentados en la audiencia y no podrá ser juzgado igualmente por delitos por hechos conocidos antes de 2012", apuntó el juez en su sentencia, en la que no se especificó fecha para la extradición solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La defensa del expresidente tiene tres días para presentar una apelación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.