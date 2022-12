La Justicia peruana admite a trámite el 'habeas corpus' que busca la liberación inmediata de Pedro Castillo

El Poder Judicial peruano ha admitido a trámite la demanda de habeas corpus presentada por el abogado de Pedro Castillo que busca la liberación inmediata del expresidente, quien se encuentra detenido de manera preliminar acusado de un delito de rebelión después de anunciar la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones, según recoge Europa Press.

Por su parte, el ex primer ministro Guido Bellido ha declarado este viernes que Castillo "no recuerda" haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un Gobierno de emergencia. Además, ha insinuado que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en la prisión en la que se encuentra desde este miércoles, informa la Agencia Efe.

Según recoge La República, el letrado señala que Castillo fue detenido de forma "irregular e ilegal" por este delito ya que, dice, no existe evidencia de que hiciese uso de armas, sino que se limitó a leer un discurso.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima ha decidido admitir a trámite la demanda contra el Poder Judicial en base a este argumento por la presunta vulneración de la libertad individual de Castillo, según detalla el diario local.

Este tribunal se distancia así de la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima que el jueves declaró improcedente el habeas corpus presentado contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe del Equipo Especial PNP, el coronel Harvey Colchado.

Bellido afirma que Castillo "no recuerda" los hechos

Consultado por los periodistas, el ex primer ministro Guido Bellido ha afirmado que "el presidente no recuerda" lo sucedido: "Él me lo ha dicho con sus propias palabras". Por ello, no ha dudado en calificar el mensaje leído por Castillo como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito.

"Esa la respuesta del presidente y hay que respetar. Es raro que un presidente, que no iba a ser destituido por falta de votos, termina dando los argumentos para su destitución", expresó el legislador independiente, que renunció a la bancada de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo en 2021.

"El estado psicológico de Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio", había escrito previamente en Twitter.