Harris describe a Trump como un "fascista hasta la médula" y advierte de que es un "peligro para la seguridad"

"Creo que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de Estados Unidos", ha expresado la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, durante un encuentro televisado este miércoles en la CNN con votantes indecisos, tras ser preguntada si creía que el republicano era antisemita. Además, en una entrevista con Telemundo –la única en español– lo ha calificado como un "fascista hasta la médula".



Harris no se limitó a esa acusación, sino que también subrayó que varios antiguos colaboradores de Trump "lo han llamado no apto y peligroso". En sus palabras: "Han dicho, en concreto, que tiene desprecio por la Constitución de Estados Unidos. Han dicho que nunca más debería servir como presidente de Estados Unidos. Sabemos que es por eso que Mike Pence no se presentó nuevamente con él (como vicepresidente)".

La estrategia de Harris de describir a Trump como autoritario ha sido frecuente en los últimos días de su campaña. Así, también ha criticado la admiración de su opositor por dictadores, mencionando su relación con líderes como Kim Jong-un y Vladímir Putin.

Además, ha recordado un episodio en el que Trump, supuestamente, dijo a sus generales que deberían parecerse más a los generales de Hitler, reforzando su opinión de que el expresidente es "peligroso".

Harris se describe como "capitalista pragmática"

"Soy una capitalista que cree que no todo el mundo empieza con la misma base, pero que todos tienen el empuje, las agallas y la ética laboral. Para tener éxito, tenemos que crear una economía que le ofrezca oportunidades a la gente", ha anotado la vicepresidenta en la entrevista con Telemundo.

La candidata demócrata se ha definido a sí misma como una "capitalista pragmática" para así alejarse de las acusaciones que recibe desde la oposición como "comunista", que forma parte de la estrategia de campaña de Trump. Con estas declaraciones, Harris trata de acercar el voto latino más conservador.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Kamala Harris sigue centrada en ganar el apoyo del voto hispano, el cual podría ser decisivo en estados clave como Arizona, Pensilvania y Nevada.

Desde su residencia en Washington, Harris ha afirmado para Telemundo que, como presidenta, su principal objetivo será reducir los costes de vida y vivienda, además de fomentar una economía que apoye a la clase trabajadora, especialmente a los latinos, a través de su "agenda de oportunidades para los hombres latinos".

Entre las promesas de la candidata demócrata se incluyen eliminar los requisitos de titulación para latinos sin estudios universitarios en 500.000 empleos federales, ofrecer préstamos de hasta 20.000 dólares para apoyar a emprendedores latinos y ampliar el acceso a la vivienda mediante la construcción de más opciones asequibles.

Harris también destacó la importancia de proporcionar ayuda inicial a los latinos que desean iniciar o expandir sus negocios, con el objetivo de otorgar un millón de préstamos. "Creo que necesitamos una nueva generación de líderes en Estados Unidos que trabajen activamente con el sector privado para desarrollar las nuevas industrias del país", ha concluido Harris.