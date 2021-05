Los líderes de la UE estudian sanciones contra Bielorrusia tras el aterrizaje forzado por el régimen de Lukashenko

Inaceptable. Así han descrito los líderes el "secuestro" del vuelo de Ryanair que fue obligado a aterrizar en Minsk para detener al periodista opositor Román Protasevich este domingo, en un trayecto que cubría Atenas y Vilna. Un hecho por el que los jefes de Estado y de Gobierno barajan medidas sancionadoras contra el sector aéreo bielorruso, pero también económicas. Este es el último tema que se coló en la agenda del Consejo Europeo extraordinario de esta semana, la primera reunión de los Veintisiete desde el pasado mes de diciembre.

Algunas de las medidas que hay sobre la mesa son restricciones contra la aerolínea estatal bielorrusa y posibles sanciones contra los responsables del incidente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha previsto una respuesta contundente y ha advertido al régimen de Alezandr Lukashenko "severas consecuencias". "Esta noche vamos a discutir distintas sanciones contras las personas físicas responsables de esta acción, pero también a nivel comercial y económico para aquellos que están financiando a este régimen", ha explicado, para añadir que también habrá contra el sector aeronáutico del país.

La jefa del Ejecutivo europeo, al igual que la mayoría de líderes de la UE, ha exigido la liberación inmediata del periodista opositor. "Pedimos que el país respete la libertad de expresión, de comunicación y de opinión", ha reclamado Von der Leyen, antes de recordar que "hay un paquete de 3.000 millones de euros de ayudas, listo para partir hacia Belarus en cuanto se transforme en un país democrático".

Uno de los países que antes ha reaccionado ha sido Lituania, país al que iba dirigido el vuelo que fue interceptado por Bielorrusia. El ministro de Transportes del país, Marius Skuodis, ha anunciado en su cuenta de Twitter que a partir del 25 de mayo a las 3 de la mañana no se permitirán vuelos desde o hacia los aeropuertos lituanos a través del espacio aéreo bielorruso. "La seguridad de los pasajeros es una prioridad absoluta", rezaba su tweet.

El presidente de la república, Gitanas Nausèda, ha insistido en que se trata de un "hecho sin precedentes contra la comunidad europea". "Quiero recordar que había más 120 personas de 18 nacionalidades en el vuelo, así que creo que no es tiempo de retórica y necesitamos cambiar el patrón de comportamiento de este régimen", ha advertido.

El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha participado en el Consejo Europeo de esta semana. Tal y como ha adelantado esta mañana en una entrevista en Onda Cero, los líderes van a tener que dedicar una atención prioritaria a la relación con Bielorrusia. "Estábamos preparando un tercer paquete de sanciones que iba a aprobarse en los próximos días, pero éste ha sido un cambio cualitativo", ha denunciado el jefe de la diplomacia europea. Ha insistido en que "este hecho no puede quedar sin consecuencias" y que prevé que las relaciones con Bielorrusia copen buena parte de la discusión de este lunes. "Espero que se concluya con una guía para tomar medidas o sanciones contra Bielorrusia", ha añadido a su entrada al Consejo.

Tal y como ha deslizado el portavoz del presidente del Consejo, Barend Leyts, el presidente Charles Michel habría pedido a los líderes de los Veintisiete asistir a la reunión sobre sanciones contra Bielorrusia y relaciones con Rusia sin aparatos electrónicos para garantizar la confidencialidad de la discusión. No es la primera vez que exige esta medida. También lo hizo en las negociaciones con el Brexit.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza unas declaraciones a los medios antes de participar en la cumbre de la UE en Bruselas. — Olivier Hoslet/Pool / REUTERS

"Es inaceptable que se produzcan este tipo de hechos en vuelos intraeuropeos y, por tanto, creemos importante condenar estos hechos y exigir al gobierno que libere a todos los pasajeros", ha condenado Pedro Sánchez. El presidente ha denunciado que Bielorrusia esté "bajo un régimen que no respeta los parámetros democráticos que se exige en otros países".

Relaciones internacionales: Marruecos

Sánchez ha aprovechado la entrada al Consejo Europeo para agradecer el apoyo que recibió de las instituciones europeas y de los Veintisiete con la crisis migratoria de la semana pasada en Ceuta. Todas las fuerzas cerraron filas con el Ejecutivo de Sánchez, a diferencia de lo que ocurrió en la esfera nacional. Sánchez ha lamentado que la llegada masiva de migrantes provenientes de Marruecos haya desencadenado en "una crisis sin precedentes entre Bruselas y Rabat".

Ha explicado que para España la migración es un reto capital y ha urgido a los Estados miembros a abordar el tema, mientras que ha advertido que las relaciones entre bloques deben de basarse en la confianza y el respeto a las fronteras. Un mensaje directo para Rabat, al que ha aprovechado para recordarle que "no hay mejor ni mayor aliado dentro de la UE para defender los intereses estratégicos tan importantes para Marruecos y tan necesarios para la UE".

En la cena de este lunes los líderes tratarán diferentes asuntos ligado a las relaciones exteriores, donde hay previstos debates concretos sobre Rusia, Reino Unido, Oriente Próximo y Bielorrusia. Sánchez no ha pedido incluir la crisis con Marruecos en esta cena, después de recibir el apoyo de sus homólogos europeos a lo largo de la semana pasada. Sin embargo, no se descarta que haya alguna mención a colación de la reflexión del presidente italiano Mario Draghi sobre migración. Se espera que el ex presidente del Banco Central Europeo proponga incluir este tema en la próxima cumbre europea.