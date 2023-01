Lourdes Huanca, defensora de las campesinas de Perú: "Boluarte no actúa sola, está con las grandes empresas"

La crisis política sacude a Perú. Una situación que se recrudeció con la destitución y detención del expresidente, Pedro Castillo, en diciembre. Desde entonces, las protestas no han cesado. Los peruanos piden la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte, elecciones en 2023 y un proceso constituyente, pero el Gobierno no les escucha. En una entrevista con Público, con motivo de su visita a Madrid en busca de solidaridad, la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Perú, Lourdes Huanca, considera que la situación que vive su país "es despiadada".



Durante las protestas, que han sido fuertemente reprimidas, han muerto al menos 60 muertos hasta este domingo y más de mil están heridas, a quienes se suman decenas de detenidos. La entrada de la Policía con tanquetas, este sábado, a la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, fue el colofón de una represión que no se veía en Perú desde los inicios del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). "El Gobierno de Boluarte derrama sangre", afirma Huanca, al confirmar que entre los muertos hay menores que "salieron con sus mamás a manifestarse de manera pacífica". La violencia policial "no está justificada", puntualiza.

Huanca cree que la violencia policial continuará porque Boluarte ha llegado a calificar a los manifestantes de "terroristas" y ha anunciado que "serán severamente castigados".



Las élites y la represión

"Está claro que Boluarte no está actuando sola. Está del lado de las grandes empresas, como del partido conservador de Keiko Fujimori, Fuerza Popular", indica Huanca. Para la defensora de las campesinas peruanas, precisamente un colectivo muy maltratado por el Gobierno durante estas protestas, las élites son responsables del desprecio hacia el pueblo indígena y los campesinos; y considera que, en este contexto, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes: el racismo institucional y los intereses de los poderosos.

Sobre el racismo institucional, Huanca afirma que está relacionado con "la clase social". Señala que Castillo fue víctima de ello: "Lo han detenido injustamente. ¿Cuál fue su pecado?: ser de provincia". A su juicio, "han pisoteado la voz de los pueblos y han minimizado el atropello a Castillo". Y en este sentido, señala directamente a la mandataria como cómplice junto a todo el Ejecutivo de la derecha: "Si nos atrevemos a postular como representantes de las provincias, ¿iremos a la cárcel?".



La líder campesina considera que "el desprecio" se debe a que en sus territorios "están los minerales". Y agrega: "En Puno, tenemos el litio y eso es lo que desean". A las empresas no les interesa ser observadas, tampoco asumir la responsabilidad de sus deudas. Huanca explica que "hay monopolios u oligopolios que deben pagar millones de soles en impuestos" y, mientras no desembolsen el dinero, la deuda "será trasladada a los pueblos indígenas y a los campesinos".



El Gobierno de Boluarte "no es democrático" porque no hay derechos, continúa Huanca, al reconocer que la propia Constitución de 1993, que está vigente desde el régimen de Fujimori, expresa el derecho a la movilización, pero no se está respetando.



"En una democracia uno sale tranquilo a movilizarse. Si hubiera democracia hubiéramos estado dialogando de grandes envergaduras de proyectos hacia el desarrollo del país", subraya. Si aplicamos los artículo 1 y 2 de la Constitución, "las autoridades hoy día están violentando los derechos de los ciudadanos. Estos artículos dicen claramente que ellos tienen que respetar y aquí no hay ningún respeto. Se ha declarado, además, el estado de emergencia en diferentes zonas".



Boluarte afirma que busca el diálogo con los manifestantes, sin embargo, Huanca reprocha que "no se puede dialogar cuando hay tantos muertos". Lo que quiere el pueblo de Perú es la celebración de nuevas elecciones, la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. "No hay tregua porque Dina ha traicionado a los pueblos de los campesinos y nos están matando. Yo no vengo a hablar a título personal, vengo a hablar en nombre de las organizaciones", concluye.