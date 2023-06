Luis Enrique Mejía Godoy: "El Frente Sandinista actúa hoy como una mafia"

"¿Te imaginas cómo me toca eso? Aquí, aquí, aquí...", dice mientras se lleva la mano a la cabeza, al corazón, al estómago. Luis Enrique Mejía Godoy (Somoto, Nicaragua, 1945) habla de la gente que se le acerca después de cada concierto: de los jóvenes que se exiliaron, como él, en su amada Costa Rica; de los familiares de asesinados durante las protestas de 2018 contra el gobierno nicaragüense; de los que le piden una foto "sin bandera" para no levantar sospechas en su país.

Autor junto a su hermano Carlos de la banda sonora de la revolución sandinista, Mejía Godoy le canta a la esperanza de poner fin a la represión desatada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega. Hablamos con él aprovechando el paso por Barcelona de su última gira junto a La Cuneta Son Machín.

En su canción 'Vivir sin permiso' , escrita en 2021, decía: "Hay quienes quizás se preguntan / por qué no regreso a mi casa / si en las calles de mi patria todo parece normal". Dos años después, ¿qué le contesta?

Les digo que Nicaragua es hoy todavía menos normal que entonces, que la dictadura y la perversidad, locura y soberbia de la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo parece no tener límites. Soy de lo que piensan que ellos mismos están marcando el camino hacia su propia destrucción. Aunque la solución no es ni que se muera Ortega ni que se vaya. El camino correcto es que Nicaragua pueda, como en 1990, crear una república donde haya democracia e instituciones realmente independientes, sin un poder vertical, y con un ejército (si lo hay) bajo las órdenes de un civil.

Desgraciadamente, creo que todavía hay indiferencia y acomodamiento de sectores que no entienden hasta dónde puede llegar este régimen. Faltan líderes, gente creíble con valores morales que la población pueda aceptar. La juventud es la que nuevamente tiene la palabra.

¿Qué hecho concreto le hizo tomar la decisión de exiliarte apenas unos meses después de las revueltas de abril de 2018?

Unos diez días después de los primeros muertos, mi hermano Carlos y yo empezamos a escribir canciones muy fuertes y directas sobre las protestas (como Locos de poder, Madre vandálica nicaragüense o Soy Alvarito Conrado). Alguna gente con conocimiento, incluso amigos dentro del FSLN, nos advirtieron que las cosas se estaban poniendo feas y que éramos demasiado visibles. Cuando volví de un concierto en Guatemala noté que en inmigración se estaba tensando la situación y decidí salir definitivamente en agosto. Yo soy un autoexiliado, porque a nosotros no nos llegaron a encarcelar o a perseguir como a otros. Por qué no han tocado a nuestra familia en el país es algo que todavía no entiendo. No sé si lo tienen reservado para otro momento.

Dice que pensaba que las cosas se acomodarían un año después. Pero desde entonces se cerraron medios de comunicación y ONG, se sigue prohibiendo el ingreso al país de algunos ciudadanos nicaragüenses y se ha desnacionalizado y deportado a 222 presos políticos. ¿Qué acciones le parecen ilustrativas del modo de actuar del gobierno?

Que te arrebaten una bandera, ok. Que te echen preso por una bandera ya tiene otra connotación. En Nicaragua se llegó a prohibir hasta cantar el himno y lucir los colores azul y blanco nacionales. Hoy siguen cancelando la personería jurídica de centenares de ONG, incluso de Cáritas y de la Cruz Roja, y persiguiendo miembros de la iglesia. Todo eso los puso en su contra. El pueblo está cansado, desencantado y confundido.

No es el único músico nicaragüense exiliado en Costa Rica. ¿Tan peligrosa es la música en Nicaragua?

El Frente Sandinista se convirtió en un partido familiar que actúa como una mafia y que todo lo controla. Fueron apretando la tuerca a distintos sectores y, por supuesto, los artistas nos vimos perjudicados. El caso más extremo fue el de Josué Monroy, un rockero que hoy vive exiliado en Barcelona. Al final de un concierto cometió la osadía de tocar, a petición del público, una canción sobre la rebelión de abril. Al día siguiente, la policía allanó su casa, le robaron todo, lo metieron preso una semana y lo "invitaron" a irse a El Salvador. También se llevaron a sus productores.

En el 2008, apenas dos años después de la vuelta de Daniel Ortega a la presidencia, usted y su hermano prohibieron el uso de sus canciones en actividades partidarias.

Pero las siguen usando. ¡Incluso imitan mi voz en las interpretaciones! Sólo falta que los músicos se maquillen. Es increíble. ¿Qué pretenden con eso? Rosario Murillo es la ideóloga de esa parte del poder que atiende a la cultura.

Ya en los 80s, la actual vicepresidenta tuvo un papel importante en los conflictos alrededor de la cutlura que terminan con la disolución del Ministerio que dirigía el poeta Ernesto Cardenal.

Hay cosas en la historia que hay que reconocer: Rosario Murillo participó activamente en las tomas de las iglesias contra Somoza de los años 70. Luego, con el triunfo de la revolución y porque era la mujer de Daniel, llegó a la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), que con ella al frente se convirtió prácticamente en un ministerio de cultura paralelo. Ahí es donde yo digo que Daniel, Rosario y Humberto Ortega empezaron a manipular muchas cosas.

¿Qué le parece que algunas de sus canciones de la época revolucionaria también sean reivindicadas por la oposición al gobierno actual?

"Soy un artista que constantemente está planteando renovarse"

Me impresionó mucho cuando vi a los jóvenes de la rebelión de abril cantando la consigna "Juntos somos un volcán", que es una frase importantísima de Yo soy de un pueblo sencillo. Yo tenía tempor de cantar esa canción porque no quería herir susceptibilidades. Respeto mucho a la gente que, con o sin razón, quieren pasarle la cuenta a un montón de gente por los errores de los años 80, incluidos a nosotros. A pesar de eso, a veces me piden canciones que yo ya no tengo en el repertorio y les digo que me dejen cantar, que yo soy un artista que constantemente está planteando renovarse.

[Para demostrarlo, Luis Enrique reproduce en su teléfono su canción Letanía, con sonoridades del rap y la cumbia: "Somos un laberinto de anécdotas y melancolía", dice la letra, "y nos quedamos desfasados con heridas mal curadas sin habernos replanteado nuevos sueños y utopías"]

Habla de "canciones para resembrar, no para la nostalgia"...

Exactamente. No puedo olvidar el pasado, pero tampoco me puedo anclar en él. Tengo el derecho a replantearme los sueños, las utopías y las esperanzas. Esta nueva lucha de los jóvenes me inyecta mucha esperanza. Marcó un antes y un después en la historia del país.

Hubiera sido peor quedarnos como en el 2010, en una situación medio empantanada con un gobierno que compraba y vendía al mejor postor, en alianza con los grandes empresarios del país. La acción de los jóvenes desenmascaró lo que la gente decía a media voz.



¿Qué le parece la posición de las izquierdas ante la crisis política que vive Nicaragua?

El que calla otorga. Yo no sé quién puede creer que Daniel sea un revolucionario o de izquierdas, ni que el FSLN sea un partido que beneficia a las grandes mayorías. Desgraciadamente, como hombre de izquierdas pero abierto, veo que salvo algunos expresidentes de Costa Rica todas la declaraciones vienen de gente de derecha o, como máximo, de centro izquierda. Otros todavía no se atreven a hablar por ese cuento de no hacer el juego a los gringos. Yo no entiendo cómo Lula no se pronuncia firmemente contra la violación de derechos humanos. Boric sí lo hizo y no es nada fácil, Petro está por verse… ¿Dónde está la izquierda?

¿No ve solución a corto plazo?



No creo que llegue antes de dos o tres años. Pero el gobierno sigue provocando. ¿Qué quieren, que los gringos tomen una decisión estúpida? Si lees la historia, Somoza lo hizo en su día. Yo creo que los norteamericanos ya hablaron con Daniel y con el ejército que le apoya.