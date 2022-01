Macron impondrá restricciones a los no vacunados para "joderles" hasta que se inmunicen

El presidente francés ha advertido que hará todo lo posible para inmunizar a la población, aunque para ello tenga que "joder" con restricciones a los no vacunados. La estrategia de Macron es "vacunar, vacunar y vacunar" a todos los ciudadanos y aunque no va a ser "por la fuerza", sí que impondrá limitaciones para aquellos no inmunizados, como ha asegurado en una entrevista a Le Parisien.

"Yo no estoy a favor de joder [emmerder] a los franceses. Pero bueno, a los no vacunados sí que tengo muchas ganas de joderlos. Y vamos a seguir haciéndolo hasta el final", ha asegurado el presidente de la república francesa.

Macron apunta: "No los voy a vacunar por la fuerza", pero a partir del 15 de enero "no podréis ir a un restaurante, no podréis tomar una copa ni ir al teatro"

"No voy a meterlos en prisión, y no los voy a vacunar por la fuerza. Pero hay que decirles: a partir del 15 de enero, ya no podréis ir a un restaurante, no podréis tomar una copa ni ir al teatro, no podréis ir al cine…", ha explicado Macron en referencia a la nueva medida que se debate en el Parlamento francés. Actualmente, cualquiera que esté inmunizado o tenga una prueba negativa puede acceder a todos los sitios. Sin embargo, quieren aprobar una nueva norma en la que el pasaporte covid solo sirva para los vacunados con las dos dosis.

Estas declaraciones han sido duramente criticadas por la oposición. Las formas de Macron contrastan con las recomendaciones de la OMS que apuntan a tratar de convencer y no a obligar a la vacunación. Sin embargo, las frases usadas por el presidente francés suenan más a amenaza que a pedagogía.

Francia lleva desde mediados de noviembre con un incremento de contagios que no deja de romper récords. En las últimas 24 horas se han alcanzado los 271.686 positivos, mientras se acortan las cuarentenas a cinco días en el caso de dar negativo en el test y de siete si estás infectado.