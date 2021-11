Malta e Italia prohíben el desembarco de 900 migrantes a bordo del 'Sea Eye 4', en una situación límite 

Dramática situación a bordo del Sea Eye 4. La embarcación de rescate de la ONG alemana de nombre homónimo espera puerto seguro para desembarcar a más de 900 personas que han sido salvadas en las últimas horas en el Mar Mediterráneo mientras los Gobiernos de Malta e Italia hacen oídos sordos a sus peticiones.

El buque se encuentra a unas 14 millas náuticas al sur de la isla de Sicilia. Desde ahí se divisa la costa del país alpino. Sin embargo, aunque Italia permite que la embarcación navegue por sus aguas territoriales, no acepta que atraque en ninguno de sus puertos. La situación no es halagüeña. El miembro de la tripulación Pedro Palacio ha explicado a Público que con las provisiones actuales, como mucho se garantiza el alimento para tres días.

En las últimas horas y con la duda de durante cuánto tiempo se prolongará esta situación, la tripulación del Sea Eye 4 ha aprovechado para hacer recuento aproximado de víveres. "Estamos en unas 870 raciones individuales de comida", explica Palacio. En cuanto al agua potable, por el momento subsisten con la que el barco puede desalinizar, aunque hay cortes puntales porque el sistema no está pensado para abastecer a tantas personas, lo que también provoca problemas de salubridad.

El tiempo tampoco acompaña: se prevé que una potente tormenta ciclónica azote la zona en las próximas horas. "Hasta que no tengamos puerto seguro, cuando lleguemos a la punta oeste de la isla, volveremos por el mismo punto por el que hemos venido para estar resguardados en el sur de Sicilia", explica Palacio al ser preguntado por los próximos movimientos de la embarcación ante el temporal.

Obligados a actuar ante la inacción de las autoridades

Entre las más de 900 personas a bordo del buque hay al menos 100 mujeres, un puñado de embarazadas, familias completas y hombres solos. Han sido rescatados en varios naufragios diferentes. Los primeros se produjeron entre el martes, miércoles y jueves de esta semana. Sin embargo, cuando el barco procedió a dar por terminadas sus operaciones, tuvo que actuar en otro salvamento de unas 450 personas más ante la inacción de las autoridades competentes. "Es la maniobra más increíble que he vivido nunca", destaca Palacio.

1/3 In gerade mal 48 Stunden hat unsere Crew über 8️⃣0️⃣0️⃣ Menschen gerettet. Unter den Überlebenden befinden sich Kinder, Schwangere und Verletzte. Für alle muss SOFORT die Ausnahmesituation an Bord beendet werden. Wir brauchen einen sicheren Hafen‼️#LeaveNoOneToDie pic.twitter.com/YjBRDLH3vE — sea-eye (@seaeyeorg) November 5, 2021

Por el momento, los migrantes rescatados se encuentran tranquilos, pero a la tripulación le preocupa que si se prolonga en el tiempo la situación en alta mar, esto cambie. "De momento no hay nadie especialmente estresado, pero esto puede cambiar de un momento a otro", explica Palacio. "No hemos tenido ningún salto al mar y espero que no lo tengamos, pero eso dependerá del tiempo que nos tengan sin entrar a puerto".