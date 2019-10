Petróleo de origen desconocido sigue tiñendo de negro las playas del noreste de Brasil. Según el ministerio de Medio Ambiente, desde el 2 de septiembre ya se han retirado más de 100 toneladas de crudo que siguen llegando de manera intermitente a la costa, habiendo ya 132 playas y 61 municipios afectados.

Todavía no se conoce la procedencia del petróleo, pero el presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, ya ha avivado las sospechas sobre un posible ataque contra su país, asegurando que el crudo fue arrojado "criminalmente".

"Si se tratara de un barco que se hunde, todavía saldría petróleo", aseguró Bolsonaro, evitando al mismo tiempo apuntar directamente a Venezuela. "Está reservado, está reservado. No puedo acusar a un país, no es ese país. No quiero crear un problema", respondía a las preguntas de la prensa sobre la implicación de ese país este pasado martes.

"No puedo acusar a un país, no es ese país. No quiero crear un problema", Bolsonaro sobre Venezuela

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, fue algo más ambiguo que su superior, aunque también se mostraba preocupado por el origen del derrame. "Hemos venido aquí cumpliendo con la determinación del Presidente de la República de tomar medidas urgentes contra la contaminación y determinar la respuesta técnica a lo que puede ser la fuente de este derrame de petróleo, que aún no se conoce con precisión", aseguraba Salles en su visita este martes a la costa de Sergipe, según recoge la página del ministerio.

Zonas afectadas por los vertidos. / Ministerio Medio Ambiente Brasil

El crudo no es producido en Brasil

Tortuga cubierta por uno de los vertidos de petróleo que ha llegado a las costas brasileñas. / Reuters

Los primeros análisis adelantados por el estatal Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) han señalado que las muestras recogidas en las playas son de petróleo crudo y de un tipo que no se produce en Brasil.

En el análisis de esas muestras han participado también técnicos de la Marina y de la empresa estatal Petrobras, que opera en aguas profundas del litoral atlántico brasileño, quienes coinciden en que el crudo que ha llegado a las playas tiene origen extranjero.

El lunes, al comentar sobre el asunto, Bolsonaro dijo que con las investigaciones realizadas hasta ahora por las autoridades, ya hay "en el radar un país que puede ser el origen del petróleo", aunque optó por no citarlo y solo añadió que el Gobierno sigue "trabajando" en el tema "de la mejor manera posible".

Las primeras manchas de petróleo aparecieron en la costa de Pernambuco a principios de septiembre. Más tarde, se encontró material similar en los estados de Paraíba, Alagoas, Río Grande del Norte y se extendió a Ceará, Piauí, Maranhao, Bahía y Sergipe.

El vertido ha afectado la fauna de esa región y muchas tortugas y aves han sido encontradas en las playas bañadas en el crudo, hecho que también ha alejado a los visitantes del mar en una de las zonas más turísticas de Brasil.