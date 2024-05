Milei sostiene en California que el Estado no debe intervenir frente a una muerte por hambre: "Alguien lo va a resolver"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a plantear uno de sus escenarios distópicos. Un horizonte imaginario en el que el líder latinoamericano ha querido reivindicar sus ideas anarcocapitalistas en las que el Estado ha de inhibirse en situaciones extremas.

En esta ocasión, Milei ha aprovechado una alocución pública en la Universidad de Stanford para disertar en torno a su credo favorito, a saber; el sálvese quién pueda ordoliberal y la importancia de mantener al Estado a raya.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir?", inquirió Milei a su auditorio. "Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver".

De este modo el ultraderechista quiso cuestionar el concepto de "fallo de mercado", algo que en su ideario no tiene lugar. Estas declaraciones se producen en plena gira por Estados Unidos, con una agenda que incluye reuniones con representantes de grandes empresas tecnológicas y conferencias.

Posteriormente se desplazará a El Salvador –en su primera visita a un país latinoamericano desde que es presidente–, para participar en la toma de posesión del nuevo mandato de Nayib Bukele, cercano ideológicamente a Javier Milei.