Muere a los 69 años bell hooks, la autora feminista que quiso escribirse a sí misma en minúsculas

La activista y escritora Gloria Jean Watkins ha fallecido este miércoles a los 69 años en su casa de Berea, en Kentucky, Estados Unidos. Conocida como bell hooks (escrito en minúsculas), está considerada una de las escritoras y teóricas feministas más importantes de su generación. Ha sido su familia y la universidad para la que trabajaba las que han confirmado el fallecimiento "tras una larga enfermedad".

Nacida el 25 de septiembre de 1952 en Hopkinsville, hooks, pseudónimo que adoptó de su bisabuela, es una pionera del feminismo antirracial. Con más de 40 obras, su trabajo redefinió el feminismo en EEUU y amplió el movimiento más allá de las mujeres blancas de clase media y alta.

Creció en una familia de clase trabajadora de siete hermanos y acudió a colegios segregados racialmente. Más tarde estudió en las universidades de Wisconsin, Stanford (California) y la de California en Santa Cruz, donde cursó estudios de inglés y se doctoró en Literatura.



Hoy ha fallecido una de las escritoras más brillantes del feminismo interseccional. Gracias por todo el legado que nos dejas, bell hooks. Te leeremos siempre para recordarte.

Firmaba sus libros en minúscula para, como decía, hacer hincapié en lo sustancial de los textos, no en quién era ella. Sus obras se centran en el estudio de los sistemas de dominación y opresión, y analizan la interrelación de la raza, la clase y el género en la educación, la cultura, la política, la historia, la sexualidad, los medios de comunicación y el feminismo. Aparte de ensayos, también escribió libros para niños y de poesía.

Publicó su primera obra, una colección de poemas titulada And There We Wept, en 1978. En 1981, sacó Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, que examina la naturaleza del feminismo negro bajo la lupa del sexismo y la esclavitud; un tema que volvió analizar en libros como Feminist Theory: From Margin to Center y Feminism is for Everybody.

Su carrera docente comenzó en 1976. Enseñó en varias universidades e instituciones postsecundarias como Yale, la Universidad de California o el City College de Nueva York. En 2014 fundó el Instituto bell hooks en Berea College, la institución para la que estuvo trabajando los últimos años.