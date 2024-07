Mueren dos menores en un acuchillamiento múltiple en Inglaterra

Dos menores han muerto este lunes por un apuñalamiento múltiple en una escuela de baile situada en la localidad de Southport, al norte de Liverpool (Inglaterra), según ha confirmado la Policía. El autor de los hechos, que ya ha sido arrestado, ha dejado heridas a nueve personas, entre ellas varios niños, de las cuales seis se encuentran en estado crítico.

"Creemos que los adultos que han resultado heridos estaban intentando proteger valientemente a los niños que estaban siendo atacados", ha relatado Serena Kennedy, la jefa de la Policía del condado de Merseyside.

El ataque ha sido perpetrado en el centro comunitario Hart Space, donde según medios locales se desarrollaba el Taller de Yoga y Danza Taylor Swift, dirigido a menores de entre siete y 11 años. La Policía ha acordonado la zona y ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada en la que se alertaba de que se había producido un ataque con arma blanca. Cuando los servicios médicos de la región llegaron al domicilio donde se cometieron las agresiones, en Hart Street, trasladaron a los heridos al hospital Alder Hey, el más cercano, en más de 12 ambulancias.

El autor de los hechos, de 17 años, ha sido llevado a una comisaría. En el momento de su detención, el hombre llevaba consigo un cuchillo, con el que se entiende que cometió el apuñalamiento, que le ha sido inmediatamente confiscado. La Policía ha puntualizado, no obstante, que el ataque no representa "una amenaza más amplia para el público", por lo que no hay riesgo de que se produzcan más ataques.

Keir Starmer condena el "terrible" ataque

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha condenado el "terrible" apuñalamiento y ha expresado públicamente su apoyo hacia la familia de las víctimas, que actualmente se encuentran ingresados: "Noticias terribles y profundamente impactantes las que llegan desde (la localidad de) Southport. Mis pensamientos están con todos los afectados", ha declarado el líder laborista.

Asimismo, Starmer ha agradecido la labor desempeñada por las autoridades policiales y los servicios de emergencia al poco de sucederse los hechos, debido a su su "rápida respuesta". La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, también ha expresado este lunes su "profunda preocupación" tras lo ocurrido.