Los muertos en Gaza superan los 1.200 e Israel prepara su asalto por tierra: "Cada miembro de Hamás es hombre muerto"

La franja de Gaza, o lo que queda de ella, amaneció este jueves con más de 1.200 fallecidos y unos 5.700 heridos a causa de los incesantes ataques aéreos que Israel mantiene desde el sábado, cuando las milicias de Hamás asestaron el peor golpe contra el Estado judío que se recuerda, matando a sangre fría a centenares de civiles y bombardeando con más de 2.000 cohetes buena parte de sus ciudades. Hay alrededor de 1.300 muertos israelíes, una cifra nunca vista en la historia del conflicto.

Desde entonces, los bombardeos de Tel Aviv han arrasado buena parte de la franja de Gaza, donde se hacina más de dos millones de palestinos en apenas 365 kilómetros cuadrados. Nada ni nadie entre ni sale de Gaza, mucho menos ahora que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha ordenado el bloqueo total del enclave para desabastecerlo de electricidad, agua potable, comida o materiales.

El número de personas desplazadas de sus hogares dentro de la franja de Gaza ha aumentado alrededor de un 30% en las últimas 24 horas. Casi 339.000 palestinos han huido en busca de refugio, pero todos los pasos fronterizos con Israel y con Egipto están cerrados y sin visos de abrirse. En Gaza no hay ningún lugar donde esconderse ni forma humana de huir de la lluvia de misiles. La gran mayoría de los desplazados de la franja han acudido a las escuelas de la misión de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que tampoco se libran de los ataques. Al menos una docena de trabajadores de la ONU han fallecido en los bombardeos israelíes.

La quinta noche de guerra, Gaza la pasado totalmente a oscuras, con la única iluminación de las deflagraciones y el temor cada vez mayor a que los soldados hebreos entren en el enclave para acabar con los milicianos de Hamás y otros grupos insurgentes como la Yihad Islámica. Hay 300.000 militares rodeando la franja, a la espera de la orden definitiva. Tras retomar el control de las localidades del sur de Israel por donde los milicianos de Hamás pasaron a sangre y fuego el sábado, asesinando a civiles y tomando rehenes, la IDF (Ejército hebreo) "se concentran en la ofensiva".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue claro el miércoles durante su discurso tras la formación de un gobierno de concentración junto a gran parte de la oposición –en el que no ha querido participar uno de los pilares opositores, Yair Lapid, por la continuidad de la extrema derecha ultranacionalista y antiárabe en el Ejecutivo–: "Vamos a destruir y matar completamente a Hamás, es el ISIS [Estado Islámico] de Gaza. Se esfumarán de la Tierra, ya no existirán".

Ataque a la Universidad de Gaza

El Ejército de Israel informó la noche del miércoles de que había atacado la Universidad Islámica de Gaza, la que considera un centro de operaciones de las milicia palestinas de Hamás. El ataque se realizó con varios aviones de combate sin que el Ejército de Israel haya informado de momento de sus resultados.

Los hospitales de Gaza se convertirá en simples morgues a medida que falte la electricidad y el agua potable

"La universidad se utilizaba como campo de entrenamiento de Hamás para agentes de inteligencia militar, así como para el desarrollo y producción de armas", informó en un comunicado. "Hamás utilizó las conferencias universitarias para recaudar fondos para el terrorismo. La universidad mantuvo estrechos vínculos con los altos dirigentes de Hamás", se limitó a agregar.

Fuentes militares hebreas también han informado este jueves de que han atacado durante la noche los cuarteles operativos de Hamás que habrían sido utilizados para infiltrarse en territorio israelí el pasado sábado. Además, las FDI aseguran haber matado a Mohamed Abu Shamla, un alto cargo de la formación naval de Hamás, que habría utilizado su domicilio para almacenar armas navales "destinadas a llevar a cabo operaciones terroristas contra Israel".

Como consecuencia de los continuos bombardeos nocturnos de Israel en el norte de Gaza, han muerto decenas de gazatíes. En el campo de refugiados de Yabalia, se han notificado 15 fallecidos y decenas de heridos, mientras que al menos siete palestinos han fallecido en la ciudad de Jan Yunis y otros siete en el campo de refugiados de Nuseirat.

Tras ello, las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, han atacado "con una andanada de misiles" la ciudad de Tel Aviv, informa el periódico Felesteen.

La peor parte, sin embargo, está en los desabastecidos hospitales de Gaza. Sin luz ni agua, se convertirán en morgues, ha advertido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). No solo van a morir los heridos por los bombardeos, sino también los recién nacidos en incubadoras y los ancianos que reciben oxígeno.

"La diálisis renal se detiene y no se pueden hacer radiografías. La miseria humana causada por esta escalada es aborrecible e imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles", dijo el director de la organización humanitaria para Oriente Medio, Fabrizio Carboni.

Una española en Gaza: "No queda nada, han derrumbado todo"

"Han derrumbado todo, tiendas y supermercados. No queda nada. No han respetado ni los hospitales. No tienen respeto por nada. El barrio no se puede reconocer. No hay electricidad, tampoco agua potable, solo la necesaria para bañarnos. No hay nada", decía en una entrevista en la Cadena Ser Islam Hamdam, una refugiada palestina de nacionalidad española que vive actualmente en la franja.

Creció en València, donde recaló a los cinco años, después de que sus padres, gazatíes, emigraran a España por trabajo. Todos adquirieron la nacionalidad española, que les obligó a renunciar a la palestina. La mujer estudió estudió Medicina y se doctoró en Nutrición y Dietética. Hace cinco años regresó a Gaza, se casó y tuvo dos hijos. Hoy, ha explicado, en su barrio solo quedan escombros y se ha refugiado en casa de sus suegros, en otra localidad de de la franja.

Hamdam: "Pedimos al Gobierno español que presione a Israel para que podamos salir de aquí"

"No tenemos luz, no tenemos agua y no tenemos medicamentos. Me da miedo dar el biberón a mi bebé porque el agua no es potable. Así que estoy hirviendo mucho el agua porque no me queda otra opción. Tampoco consigo dar el pecho a mi bebé. Estamos nerviosos, angustiados. Mis niños, como el resto de menores de la franja, llevan días sin dormir escuchando el ruido de los bombardeos", relata a los micrófonos de la Ser.

Como ella, dice, hay al menos otros 50 españoles que residen en la franja. Pero el Gobierno español no está haciendo nada para sacarlos de allí en el peor momento para este enclave. "Nos dicen que no hay ningún plan para evacuarnos, pero nosotros insistimos. Estamos rodeados de bombas. Las familias están en la calle porque no saben a dónde ir. Ni siquiera los hospitales o colegios son un lugar seguro".

"Pedimos al Gobierno español que presione a Israel, que presione para que Israel haga una excepción y que podamos salir de la franja. Mis hijos son españoles y tienen derecho a salir de aquí, al igual que los israelíes con doble nacionalidad pueden salir de Israel.

Máxima tensión internacional

La escalada bélica ha puesto en guardia a Occidente y Estados Unidos, principal socio de Israel, ha destinado una amplia flota naval hacia el Mediterráneo ante un escenario de máxima tensión. En el norte de Israel, las milicias chiíes de Hizbulá, apoyadas por Irán, han comenzado a atacar esporádicamente las posiciones israelíes y el intercambio de artillería ya ha dejado varios milicianos libaneses fallecidos.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudí, han mantenido una conversación telefónica de 45 minutos sobre la guerra entre Israel y Hamás, según han difundido medios iraníes. La respuesta de Israel al ataque de las milicias palestinas ha truncado por completo la normalización de relaciones entre la Estado judío o el reino saudí que había comenzado hace meses. Ambos líderes discutieron sobre la difícil situación del pueblo palestino, la necesidad de poner fin al conflicto y la unidad en el mundo musulmán.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, viajará al Líbano para discutir la situación del conflicto palestino-israelí, según ha informado este jueves la agencia de noticias Tasnim, citando al embajador de Irán en el Líbano.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ya ha llegado este jueves a Tel Aviv en el marco de una visita para expresar su apoyo a las autoridades de Israel. Antes de partir, Blinken aseguró a la prensa en la base aérea Andrews, en Maryland, en las afueras de Washington, que tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente Isaac Herzog.