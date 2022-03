El mundo árabe se muestra tibio ante la preocupación occidental en la crisis de Ucrania

Mientras la guerra de Ucrania está costando la vida a millares de personas, civiles y militares ucranianos y soldados rusos, el mundo árabe se muestra indeciso ante la crisis debido principalmente a los intereses de los gobiernos y en gran parte, a nivel de la calle, motivado por el resentimiento que muchos sienten hacia las controvertidas y discutibles políticas que Occidente aplica en la región.

Ya antes de que se desencadenara el conflicto, un sondeo realizado en distintos países árabes arrojaba unos resultados significativos en esa dirección, datos que chocan con el gran y sorprendente festival de sólida unidad que se observa en Occidente, y especialmente en Europa, en contra de la intervención rusa aprobada por el presidente Vladimir Putin.

Sería un error creer que solo los líderes árabes son de este parecer. De hecho, únicamente Siria, por motivos evidentes, ha afirmado a su máximo nivel su incondicional apoyo a Moscú en el conflicto. Pero muchos medios de comunicación, incluso en países como Arabia Saudí, como es el caso del diario Elaph, han manifestado simpatías inequívocas hacia Putin.

Un reciente y extensivo sondeo realizado por Arab Youth Survey en 50 ciudades árabes entre la población joven, un dato que es significativo, ofrece los siguientes resultados: el 70% de los encuestados ven a Rusia como un aliado y solo el 26% lo ven como un enemigo.

Comparativamente, el 57% de los jóvenes encuestados ven a Estados Unidos como un aliado y el 41% como un enemigo. Considérese que, según los encuestadores, el 60% del total de la población árabe entra en la categoría de joven.

Muchos árabes creen que Estados Unidos está desentendiéndose, al menos hasta cierto punto, de Oriente Próximo y que la guerra de Ucrania es otra prueba de que los americanos tienen prioridades más urgentes en otras partes del mundo. Los hay que piensan que Rusia trata de llenar ese vacío, y no solamente en Siria, sino también en el corazón de Oriente Próximo y en el norte de África.

En una clara oposición a la monolítica visión de los medios de comunicación occidentales, que muestran con claridad una belicosa unidad detrás de Estados Unidos y Occidente, algunos medios árabes atribuyen la responsabilidad de la crisis a la Administración de Washington, e incluso han hablado en un tono despectivo de la "maquinaria mediática americana y occidental", o de la "histeria" que sacude a Occidente.

Un columnista del diario Akhbar al Khaleej, de un país tan poco sospechoso como Bahrein, estrecho aliado de EEUU e Israel, afirma que EEUU y la OTAN están usando la independencia de Ucrania como "pretexto" para entrar en conflicto con Rusia. Y en términos generales puede decirse que los comentarios negativos para con Rusia se dan con menos frecuencia y que existe un cuidadoso y medido tratamiento de las actividades militares de Moscú.

Hay quien interpreta que estos comentarios revelan una extendida opinión de que los árabes están en contra de una hegemonía mundial única y prefieren un mundo multipolar donde haya contrapesos. Esto incluso podría servir no solo para la calle sino también para los líderes árabes que, por motivos más directos, compartirían ese punto de vista.

Una indicación en ese sentido es que países como Arabia Saudí, Egipto o Argelia, entre otros, hace tiempo que están recurriendo al armamento ruso, en parte porque de esta manera mantienen hasta cierto punto distancia con EEUU y Europa, que ya no son los únicos proveedores de armamento, y por lo tanto su dependencia política de EEUU y Europa, por no hablar de la militar, no es tan abrumadora como antaño.

Debe señalarse que la organización de países productores de petróleo OPEP+, es decir la OPEP más Rusia, sigue controlando el grueso de la producción mundial de crudo. Pero lo más significativo es que Arabia Saudí ha anunciado que no contempla la ruptura del acuerdo con Rusia que prevé el reparto de cuotas de la OPEP+, y lo ha hecho en un momento en que un montón de compañías occidentales están rompiendo sus tratos con Moscú.

La impresión es que los países árabes prefieren mantenerse a distancia de lo que sucede en Ucrania y buscan un equilibrio que les permita estar en buena relación tanto con Occidente como con Rusia, mirando desde la barrera y con gafas de sol una guerra que les parece lejana y problemática, y en la que no quieren tomar partido.

El mencionado diario Elaph asegura que lo que está ocurriendo en Ucrania conlleva "dos lecciones muy importantes". La primera conclusión es la ya citada de que la "maquinaria mediática occidental" tiene mucha fuerza. Y la segunda es que "¡un mundo multipolar podría ser mejor para todos nosotros!".

Las "olas de propaganda e histeria" que se han visto en los últimos días, "suscitadas por la prensa occidental, y particularmente por EEUU", está siendo una característica del conflicto. Esta circunstancia acompaña a las políticas de Washington y sus aliados en Rusia. Muchos árabes piensan que no está bien que se esté arrinconando de esa manera al presidente ruso.

El respaldo mayoritario que este planteamiento tiene entre los líderes, los medios y la opinión pública árabe en general, chocan frontalmente con el planteamiento casi paranoico de los líderes, los medios y la opinión pública de Estados Unidos y Occidente.