Necmettin Türk, activista exiliado en Alemania: "Para el pueblo kurdo, Erdogan es represión, crueldad y fascismo"

Más de 60 millones de votantes elegirán este domingo un nuevo parlamento y presidente en Turquía. Tras 20 años gobernando con mano de hierro, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan no parte como favorito. Su derrota daría aire al movimiento social, especialmente al movimiento kurdo que aspira a iniciar una nueva era con el candidato socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu. El opositor preside una heterogénea coalición de partidos que, de ganar probablemente en segunda vuelta, ha prometido que retornará a Turquía a la senda democrática y parlamentaria.

Todo un alivio para la mayoría de los 15 millones de kurdos que viven en Turquía, un 20% de la población, y para los que Erdogan ha representado dos décadas de cruel represión y destrucción de su identidad como pueblo. Los intentos de ilegalizar al Partido Democrático del Pueblo (HDP), tercera fuerza del país y prokurda, no han conseguido tampoco evitar que los kurdos puedan ser incluso una fuerza decisiva para cambiar el gobierno y las mayorías parlamentarias, a través del Partido de la Izquierda Verde.

Necmettin Türk es un activista kurdo, defensor de los derechos humanos y el medio ambiente desde el Movimiento Ecológico de Mesopotamia en Europa. Desde 2006 se involucró en la lucha del pueblo kurdo en el sudeste de Turquía (Kurdistán del Norte).

Ha colaborado con la Unión de Municipios del Sudeste de Anatolia y la Asociación de Derechos Humanos Insan Haklari Dernegi, realizando investigaciones de campo e informes sobre desplazamiento forzado, evacuaciones de aldeas, y conflictos armados y sus impactos en la vida social y económica en Diyarbakir.

En 2019 se exilió a Alemania, debido a la imposibilidad de continuar su activismo y su trabajo académico en Turquía. El hecho de que en el país europeo haya alrededor de un millón de personas kurdas fue un motivo más para dedicarse a su trabajo académico y continuar alzando la voz de su pueblo y sus colegas. Actualmente, realiza un doctorado en la Universidad de Hamburgo.

Como parte de su activismo y con el objetivo de crear redes que hagan visible la situación de Kurdistán, durante estos días ha estado en Catalunya participando en la Escuela de Defensoras, un proyecto de International Action For Peace y la Associació Catalana Per la Pau que une a liderazgos de diferentes países para compartir historias, luchas y aprendizajes, a través de formaciones, encuentros e incidencia política.

¿Qué fotografía hace de estas elecciones presidenciales en Turquía?

Es la primera vez que Erdogan y sus aliados fascistas se enfrentan a una oposición que ha formado una coalición de seis partidos. Hay esperanza porque la mayoría de la población está cansada y quiere cambiar, y más después de la mala gestión del terremoto del pasado seis de febrero, donde el Estado turco colapsó institucional y económicamente.

Así que, si la actual Administración no interfiere ni manipula los

resultados de las elecciones, creo firmemente que va a haber un cambio en la estructura del Gobierno y que Erdogan perderá, estoy seguro de ello.

¿Qué ha representado Erdogan en estos años para el pueblo kurdo?



Tuvimos un proceso de paz entre 2013 y 2015. Turquía se comprometió y también el movimiento kurdo. Pero el Partido Democrático del Pueblo (HDP), prokurdo y de izquierdas, ganó unas elecciones con el 30% de los votos y Erdogan entró en pánico.

A partir de ahí, todo cambió. Erdogan declaró de nuevo la guerra contra el pueblo kurdo, utilizando incluso armas químicas contra la guerrilla del Partido de los Trabajadores Kurdos, (PKK).

Reprimieron y destruyeron totalmente la identidad kurda. Prohibieron nuestra lengua y el presidente del HDP, Selahattin Demirtaş, fue encarcelado. Hubo más de medio millón de personas desplazadas, alrededor de 5.000 personas muertas y mucha gente perdió sus hogares. Millares de activistas, políticos y académicos como yo tuvimos que exiliarnos. Hay más de 100.000 kurdos en el exilio.

Así que Erdogan representa para los kurdos represión, opresión, crueldad, violación de derechos humanos y fascismo. Desafortunadamente, en Turquía, como pueblo kurdo no tenemos ningún derecho porque no existimos. Es muy frustrante.

Usted, como activista medioambiental, siempre hace referencia a la relación entre ecocidio y genocidio contra el pueblo kurdo. ¿A qué se refiere?

Los sucesivos gobiernos turcos han intentado destruir la nación kurda de todas las formas imaginables. El ecocidio es un genocidio inducido ecológicamente a través de la destrucción ambiental y esto es lo que han hecho también los turcos en los últimos años, construyendo grandes megaproyectos hidroeléctricos.

El caso más conocido es el del Proyecto de Desarrollo Regional de Anatolia del Sudeste (GAP) en el Kurdistán turco para producir energía e irrigar 1,8 millones de hectáreas de tierras áridas. Con la construcción y operación de 19 centrales eléctricas y 22 represas, la función única y específica del proyecto era destruir ecosistemas, la historia, la cultura y la identidad en el sudeste de Anatolia, densamente poblada por kurdos. Estos megaproyectos han causado el desplazamiento de más de medio millón de personas.

En el caso de la Represa Ilisu, en el río Tigris, la más grande de las planificadas, ha inundado total o parcialmente casi 200 aldeas y la antigua ciudad de Hasankeyf, con una población de 55.000 personas y un patrimonio cultural único.

Las represas del GAP también han creado lo que se ha venido a llamar muros de agua: 11 represas a lo largo de la frontera entre Turquía e Irak y Siria, que han impedido que los combatientes del PKK crucen a Turquía.

En definitiva, dado que los medios de subsistencia del pueblo kurdo se basan en la agricultura y en un modo de producción pastoril, la destrucción del medio ambiente tiene efectos perjudiciales para su vida social, por lo que vemos que la destrucción ecológica conduce a la "muerte social" y, por lo tanto, debe entenderse como un genocidio inducido ecológicamente.

La historia nos dice que el partido del principal candidato a desbancar a Erdogan y que forma parte de la alianza opositora también rechaza a los kurdos.

Es cierto. Kemal Kiliçdaroglu es el líder del mayor partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, creado por Mustafa Kemal Atatürk, primer presidente y fundador de la moderna República de Turquía que fue en contra de los kurdos.

Este partido, y sus gobernantes, cometieron muchos crímenes y son responsables de genocidio cuando reprimieron brutalmente las revueltas del pueblo kurdo en 1925 y 1938 contra la supuesta modernización del Estado turco, basado principalmente en el secularismo y la identidad étnica turca. La expresión de la identidad kurda fue restringida y asimilada posteriormente.

Nunca la oposición había estado tan unida contra Erdogan, pero la coalición de partidos que se presenta es bastante dispar.

Sí. No podemos decir que sea una alianza de partidos homogénea, porque también hay una parte de ellos que son más de izquierdas, incluso algunos kurdos y alevíes —grupo etnoreligioso islámico, heterodoxo y sincrético—.

También está integrada por demócratas que aseguran que nos darán algunos derechos culturales, ciertas libertades para los municipios donde gobernamos y algo de autogobierno, aunque también hay nacionalistas turcos extremos que rechazan cualquier tipo de minoría étnica, incluidos los derechos kurdos.

En cualquier caso, notamos que muchos de ellos, incluido Kiliçdaroglu, se dieron cuenta de que las ideologías basadas en un Estado nación homogéneo, como la que practicó Erdogan, son muy peligrosas y es necesaria una transformación estructural que combata esa idea.

De la misma manera, vieron que la asimilación genocida contra los kurdos no funciona; Erdogan y su régimen fascista fracasó, colapsó el Estado económicamente y ahora la corrupción es insoportable.

Entonces, ¿qué esperan de Kiliçdaroglu?

Kiliçdaroglu es relativamente más democrático y aliviaría las tensiones del país. Su papel es representar, de alguna manera, el ala izquierda y democrática de los partidos de la coalición. Soy algo optimista, pero también lo veo con cierta preocupación porque él también forma parte de ese mismo Estado que reprime al pueblo kurdo.

Claro que, si lo comparas con Erdogan y otros líderes opositores, representa una de las mejores soluciones. Aunque para nosotros no es lo más deseable, si va contra Erdogan, lo apoyaremos.

Creemos que puede hacer cosas positivas, al menos iniciar un proceso de paz y respetar los derechos humanos fundamentales y culturales para el pueblo kurdo, aunque sabemos que un conflicto de más de un siglo no puede resolverse en unos pocos años. Pero estaremos contentos si se reinicia nuevamente el proceso de paz y se abre el diálogo con los kurdos, con el PKK y con otros componentes del movimiento kurdo.

En cualquier caso, los analistas aseguran que el prokurdo HDP, tercera fuerza del país y que no forma parte de la coalición opositora, va a ser decisivo para acabar con la era de Erdogan.

El HDP es la esperanza para el pueblo kurdo y, efectivamente, sin un partido kurdo a la cabeza, nadie podrá formar una mayoría en el Parlamento, ni podrá ganar las elecciones actuales.

Es un papel crucial y esperamos ayudar a dar forma al próximo gobierno, para así plantear la negociación de un nuevo proceso de paz y la resolución del conflicto kurdo. El gobierno que llegue tiene que considerar que la guerra contra el pueblo kurdo es inútil. El Estado turco ha invertido todo para eliminarnos y ha visto que eso es imposible.

Por eso trataron de ilegalizar al HDP.

Es un partido que cuenta con el apoyo de seis millones de kurdos, de la comunidad LGTBIQ+, de movimientos feministas, ecologistas y de las minorías étnicas religiosas. Es la principal formación prokurda de Turquía y el tercer mayor partido en representación parlamentaria.

Su intento de ilegalización forma parte de la persecución del Estado turco. Es un proceso judicial abierto por parte del Tribunal Constitucional que no tiene ningún fundamento porque trata de buscar un vínculo entre el PKK y el HDP. Es un caso más en el que Erdogan trata de eliminar a sus rivales.

Al estar en proceso de ilegalización, el presidente del partido, Selahattin Demirtaş, decidió que los candidatos parlamentarios del HDP entrarán en las listas del Partido de la Izquierda Verde. Entonces el HDP y los kurdos tienen un partido político alternativo, así que votaremos por nuestro nuevo partido.

La mayoría de los kurdos simpatizan con el HDP, pero el voto kurdo tampoco es uniforme. Muchos también apoyan al partido de Erdogan. ¿Por qué?

Vivimos esa realidad y deberíamos analizarla desde el terreno histórico y sociológico del Kurdistán, por la misma opresión del Estado turco. Muchos kurdos tienen dos opciones.

Una es negar su identidad, sus derechos políticos y convertirse en un servidor del Estado, porque si no aceptan lo pueden pagar con la prisión o el exilio. Y si no haces esto, no puedes sobrevivir. Desde el principio, el Estado turco usa la pobreza, la marginación económica y el hambre contra la población kurda. No es la mayoría, pero alrededor del 30% de los kurdos lamentablemente vota por Erdogan u otro tipo de gobernantes.

Forma parte del proceso de colonización. Puede haber una razón más, y es que el movimiento kurdo, y especialmente el HDP, está basado en lo multiétnico y religioso. No es solo islamista, pero algunos kurdos islamistas puede que no se sientan cómodos con temas como la diversidad sexual y/o de género, por ejemplo.

Erdogan controla los medios de comunicación y todas las instituciones. ¿Cree que aceptaría fácilmente una derrota en las urnas?

Es la pregunta que todos nos hacemos: si un dictador renunciará voluntariamente al poder de un Estado que tiene absolutamente bajo su control y aterrorizado. A su alrededor ha habido muchas personas y mafias que han cometido muchas ilegalidades, negocios sucios, delitos, corruptelas y han hecho cosas terribles por las que podrían ser encarcelados y juzgados.

Últimamente, ha habido detenciones masivas y existe un accionar paramilitar que trata de crear una atmósfera para que la gente se sienta temerosa de votar algo distinto. La población sabe de la multitud de problemas que existen, de la grave crisis económica que se vive y de lo ocurrido con el reciente terremoto, pero digamos que Erdogan es visto o pintado como el hombre que supuestamente logró que Turquía volviera a ser grandiosa.

¿Qué primeras medidas a favor del pueblo kurdo esperarían de un nuevo gobierno en Turquía?



Muchos kurdos esperan que el primer paso sea liberar a miles de prisioneros políticos, incluido a Selahattin Demirtas. Estimo que puede haber alrededor de 10.000 presos políticos y activistas en prisión. Liberarlos sería una normalización para poder comenzar un proceso de paz.

¿Pedirán la liberación o una amnistía para Abdullah Öcalan, fundador y líder del PKK o es un imposible?

Los presos políticos del PKK y de las milicias que forman las Unidades de Protección Popular (YPG) sabemos que no serán liberados, pero por supuesto que siempre exigiremos su liberación, incluida la amnistía y liberación de Öcalan.

Pero no es fácil, porque los turcos están envenenados por el fascismo y la mayoría de ellos están en contra de la amnistía. Su situación es muy desgarradora, ya que está condenado a cadena perpetua, encarcelado hace 24 años y totalmente aislado en la isla de Imrali.

Para el pueblo kurdo, Öcalan es una línea roja y lamentablemente debemos seguir creando conciencia sobre el papel que éste podría tener en la resolución de la cuestión y el conflicto kurdo de manera democrática. Él es la única persona capaz de aglutinar a todo el movimiento kurdo.

El PKK sigue siendo considerado un grupo en terrorista, no solo en Turquía, sino también en la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué piensa?

Si me preguntas como académico, para mí el PKK no es una organización terrorista, sino un movimiento sociológico y político que está luchando contra el colonialismo turco. Si hay colonialismo y personas oprimidas, existe el derecho a la lucha, incluida la armada.

Claro que quienes somos académicos y activistas del medio ambiente no estamos de acuerdo en la lucha armada, pero si es contra el colonialismo, sí. Los colonizadores siempre usan la lógica de criminalizar al oponente para atacar. Y también para legitimar su opresión, sus actos y sus asesinatos.

¿Y cómo ve el PKK estas elecciones?

Sigo a la dirigencia del PKK y ellos ven estas elecciones cruciales, como una oportunidad histórica para acabar con Erdogan y su régimen de terror, causante de tantos crímenes de guerra, de matar y desplazar a miles de kurdos, y de tratar de borrar por todos los medios la identidad y la cultura de nuestro pueblo.

¿Confía también en que con un nuevo gobierno pueda ser restablecido el uso de la lengua kurda, prohibida por Erdogan?

Todos los partidos de la coalición opositora, excepto el partido de la extrema derecha, aceptan que hubo una asimilación y que el idioma kurdo debe ser reconocido oficialmente, utilizarse en la educación y en áreas públicas e, incluso, enseñarlo a los niños y niñas turcas como su segundo idioma, así como incorporarlo en algunos medios de comunicación. Al menos eso es lo que han manifestado sobre el papel.

El Gobierno de Erdogan intervino también 24 alcaldías kurdas y sus alcaldes fueron apartados de sus funciones por supuestos lazos con el grupo armado PKK. ¿Cree que volverían a ser restituidos?

Destituir a los alcaldes fue una forma de interferir en la voluntad del pueblo kurdo. Pero en este tema soy bastante optimista porque Kiliçdaroglu y su coalición, incluso aceptado por la extrema derecha, prometieron que este tipo de interferencias no se volverían a repetir.

Si gana, el nuevo gobierno parece decidido a acercarse nuevamente a la Unión Europea. ¿Cree que será beneficioso para los kurdos o como pueblo kurdo ya no esperan nada de Europa?

Erdogan tiene una agenda neo-otomana, con sueños coloniales e imperiales, por eso renunció a la Unión Europea. Europa no es ideal en muchos aspectos, pero sí tiene unos estándares de derechos humanos y democráticos que son válidos para la cuestión kurda.

Reitero que los kurdos en este momento no queremos un Kurdistán independiente y unido, porque seguir ese camino sería realmente sangriento y sin sentido, así que optamos por una autonomía democrática.

También sabemos que Europa necesita a Turquía en muchos aspectos, como la de mantener a las personas migrantes en la frontera y por eso no interfiere en las vulneraciones a nuestro pueblo, por poner un ejemplo. Espero que todo eso cambie con un nuevo gobierno.

Como ya ha dicho, el movimiento kurdo plantea que ya la independencia del pueblo kurdo no es la solución y abogan más por una confederación.

Somos un movimiento anticolonial y tenemos que descolonizar nuestro país. No creemos en la idea de un Estado nación porque, además, el Kurdistán es un pueblo multiétnico y diverso religiosamente, por eso creemos que lo mejor es tener una autonomía.

En Turquía hay también cuatro millones de refugiados sirios, muchos de ellos kurdos. ¿Qué futuro les espera?

Es otra historia desgarradora. Muchos partidos políticos y líderes populistas de derecha demonizan y deshumanizan a las personas refugiadas. Tanto Erdogan como la oposición turca pugnan por el voto con la promesa de echar del país a los refugiados sirios en dos años, como dijo Kemal Kiliçdaroglu. No les importan esas vidas y es vergonzoso que estén jugando con una tragedia.

Se tuvo que exiliar porque no podía realizar su activismo y trabajo en Turquía. ¿Cómo vive su identidad kurda en Alemania?

Intento continuar con mis labores como académico e investigador, y con mi activismo, por supuesto, comprometiéndome con mi comunidad y con la organización kurda.

En Alemania tengo algunas dificultades para expresarme porque, como Estado, sigue intentando criminalizar todos los activismos prokurdos sin diferenciación alguna, también los movimientos y todas las organizaciones kurdas. Existen regiones como Catalunya y el País Vasco, o lugares de Bélgica o Italia que son más amigables con la cuestión kurda.

¿Qué esperanzas tiene con respecto a la lucha del pueblo kurdo?

El pueblo kurdo ha vivido muchas tragedias, pero la resistencia no mermó pese a que el Estado turco trató siempre de eliminarla a través de prácticas genocidas y fascistas como la utilización de químicos en 1938, según consta en sus registros militares oficiales, en los que se jactan de decir que nos envenenaron como a las ratas.

Ahora, seguimos resistiendo y luchando. Hay una consciencia kurda muy grande. Tenemos personas muy valientes, muy bien organizadas y es uno de los pueblos más politizados de la tierra, con una gran capacidad sobre estructuras ideológicas y organizativas.

Hay mucha experiencia y también esperanzas. Particularmente, yo tengo muchas esperanzas en que seremos más fuertes y que se conocerá mejor nuestra causa a nivel internacional.