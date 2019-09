Vuelta de tuerca a la organización de la Comisión Europea, el órgano que escribe las normas europeas. La presidenta electa Ursula von der Leyen, que tomará posesión el 1 de noviembre, ha presentado esta mañana a su equipo de gobierno en el que destaca la creación de ocho vicepresidencias, que por primera vez tendrán a su cargo al resto de comisarios. El equipo tendrá 27 miembros, uno por país.



El letón Valdis Dombrovskis, el holandés Frans Timmermans, y la danesa Margrethe Vestager serán los principales apoyos de la alemana, que ha creado una figura especial para los tres: la de vicepresidente ejecutivo. Además de coordinar el trabajo del resto de comisarios, ellos tres tendrán carteras propias: Dombrovskis, servicios financieros; Timmermans, el nuevo Green Deal para Europa; y la danesa, Competencia.



Esta ha sido precisamente una de las mayores sorpresas de la presentación: Vestager seguirá dirigiendo las multas a empresas por abusos de competencia, como ha hecho en los últimos años contra Apple, Google o Facebook. La danesa trabajará además en el desarrollo del mercado único digital y el mejor uso del ‘big data’. “Es una combinación perfecta”, ha dicho von der Leyen.



Por su parte, Frans Timmermans, trabajará por desarrollar el nuevo Green Deal, que establezca acciones claras para conseguir la neutralidad climática del continente en 2050. Timmermans decidirá los pasos a seguir y fijará objetivos claros y alcanzables, ha explicado la presidenta electa. Coordinará además temas como agricultura, salud y transporte.



Dombrovskis será otro de los pesos pesados de la nueva Comisión. No solo dirigirá de manera exclusiva la cartera de servicios financieros, sino que será el máximo responsable de todas las políticas económicas de Bruselas. Bajo su paraguas quedan economía, trabajo, mercado interno, cohesión y reformas, comercio, innovación y juventud.



Cada uno de los comisarios de von der Leyen tendrá que pasar el interrogatorio de la Eurocámara en las próximas semanas. Si lo pasan, el equipo en su conjunto necesitará el visto bueno del pleno de la cámara, cuyo voto se espera para la penúltima semana de octubre.



Si se confirma el equipo, este sería el primer Ejecutivo comunitario (casi) paritario: 14 hombres y 13 mujeres, con una de ellas como presidenta. Además del equilibrio de género, la alemana ha buscado un equilibrio geográfico en los puestos de mayor poder, y una representatividad de las resultados de últimas elecciones europeas: habrá cuatro populares, tres socialistas y dos liberales entre los vicepresidentes y la presidenta del equipo.



Competencias reforzadas para Borrell

Habrá otros cinco vicepresidentes que coordinarán las políticas de Bruselas en los próximos cinco años. Josep Borrell, que tendrá rango de vicepresidente como jefe de la diplomacia, adquirirá competencias mucho más amplias que Mogherini, la actual Alta Representante. Borrell será el último responsable de asociaciones internacionales, ampliación, política de vecindad, gestión de crisis, y ayuda humanitaria.



El candidato español también tendrá competencias en las políticas de Defensa, en la que UE está tomando cada vez más protagonismo. “Tenemos que dar más pasos audaces en los próximos cinco años hacia una verdadera Unión Europea de la Defensa”, escribe von der Leyen en una carta a Borrell.



El papel de Borrell también se prevé clave en una Comisión que von der Leyen ha definido como la “Comisión geopolítica”. La alemana quiere que la UE tome una posición más fuerte en las relaciones internacionales, sobre todo con China y Estados Unidos. “Somos más fuertes cuando hacemos juntos lo que no podemos hacer solos”, ha dicho.



La checa Věra Jourová será la vicepresidenta de Valores y Transparencia, y será responsable del respeto del Estado de Derecho en la UE, junto con el belga Didier Reynders. Se espera que la checa haga valer su cercanía cultural con Polonia y Hungría, los dos países procesados por no respetar el Estado de Derecho.



El griego Margaritis Schinas, anterior portavoz jefe de la Comisión Europea, tendrá la cartera de “protección del modo de vida europeo”. Él será quién dirija la respuesta europea a las migración irregulares, y a todas luces deberá encabezar la reforma del sistema de reparto de refugiados en Europa.



“Es una cuestión de solidaridad. No puede ser que depende de la situación geográfica de un país la carga. Tenemos que discutirlo a fondo y va a ser uno de los temas principales en nuestra agenda”, ha dicho von der Leyen.



La croata Dubravka Šuica dirigirá la celebración de la conferencia por el futuro de Europa, una demanda de los liberales que la presidenta electa alemana hizo suya en su programa y a la que ahora otorga rango de vicepresidencia. La alemana espera que Šuica, que fue alcalde de Dubrovnik durante ocho años, use su conocimiento de la política local para “restaurar la fe de la democracia en Europa” y escuchar a los que se han quedado atrás para renovar las políticas comunitarias.



Por su parte, el eslovaco Maroš Šefčovič mantiene el rango de vicepresidente que tenía en la actual Comisión, pero no adquiere una de las carteras más relevantes: se encargará de las relaciones interinstitucionales y buscará “reforzar nuestra cultura de realizar políticas basadas en evidencias”.



Competencias clave para Italia y Francia

Aunque fuera del equipo de vicepresidentes, los representantes de Italia y Francia se quedan con competencias directas sobre asuntos clave como Economía y el gasto en defensa de la UE, que recibirá un impulso en esta legislatura.



El italiano Paolo Gentiloni dirigirá la cartera de Economía, a pesar de ser uno de los países europeos con mayores problemas de deuda. “Gentiloni es un ministro con enorme experiencia y él conoce estas cuestiones difíciles que vamos a tener que afrontar”, ha defendido von der Leyen en la rueda de prensa.



Por su parte, la francesa Sylvie Goulard dirigirá cuestiones que son determinantes para su país: será la responsable del nuevo departamento de la industria de defensa y espacio, y dirigirá la política industrial, clave para las grandes empresas galas, que se han quejado repetidamente de las restrictivas reglas de competencia en el mercado único.



El irlandés Phil Hogan será el comisario de Comercio, con lo que sería el encargado de dirigir las negociaciones de un hipotético acuerdo internacional con el Reino Unido, cuya salida de la UE está prevista el 31 de octubre. Las relaciones entre Dublín y Londres son unos de los puntos más delicados de las negociaciones del brexit, con lo que colocar a Hogan en esta cartera puede interpretarse como una declaración de intenciones.



El polaco Janusz Wojciechowski se queda con agricultura, una política exclusiva de la Unión Europea, y que recibe una gran cantidad el presupuesto comunitario.



El húngaro László Trócsányi, exministro de Justicia de su país, que tiene un procedimiento abierto por no respetar el Estado de Derecho, será el encargado de asegurar que los países que quieren acceder a la Unión Europea cumplen los requisitos para entrar. Algunas de las exigencias más importantes para acceder al club tienen que ver precisamente con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, lo que seguramente motivará preguntas duras en el interrogatorio de la Eurocámara.



Al terminar la presentación, la presidenta electa ha vuelto a hacer hincapié en la diversidad de su equipo y en la necesidad de encontrar equilibrios en la UE. El equipo “es tan diverso como lo es la UE. Tan fuerte como lo es la UE”, ha concluido.



Próxima parada: el interrogatorio de la Eurocámara

La composición del equipo aún no es definitiva. Los aspirantes a las carteras europeas tendrán que superar el examen de la Eurocámara, que buscará problemas de conflicto de interés, posibles casos de corrupción anteriores y evaluarán si los candidatos tienen las competencias suficientes para liderar la política de Bruselas en cada campo.

La prueba que tiene dos fases. En la primera, en un par de semanas, cada candidato responderá a las preguntas de los eurodiputados que siguen los asuntos relevantes carteras asignadas a cada miembro del equipo. Por ejemplo, Borrell, que aspira a liderar la diplomacia comunitaria, se ‘enfrentará’ en principio a los 71 eurodiputados que siguen los temas de asuntos exteriores.

En la segunda fase y definitiva, el Parlamento en pleno votará si aprueba el equipo de von der Leyen. En este momento, los eurodiputados ya no pueden rechazar a miembros particulares del equipo: si rechazan la propuesta de la presidenta alemana, se caen todos.

Ursula von der Leyen es la única integrante del equipo que tiene su puesto asegurado; ya pasó el examen de la Eurocámara en julio. El holandés Timmermans, la danesa Vestager y Borrell no deberían tener excesivos problemas en pasar el trámite, ya que forman parte del paquete de puestos de poder que los líderes de los Veintiocho acordaron en la misma cumbre europea de verano en la que nominaron a von der Leyen como presidenta.



La Comisión de Von der Leyen