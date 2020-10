Las solicitudes de antecedentes penales en Estados Unidos para la adquisición de armas han conseguido su mayor cifra: 28,82 millones de peticiones. Los datos publicados por el FBI muestran que este año se han registrado un mayor número de trámites respecto a 2019, cuando se solicitaron 28,36 millones de comprobaciones.



Los vendedores del sector han explicado que el incremento en la ventas de armamento se debe a dos factores esenciales: la pandemia de coronavirus y el clima social que se vive en el país. La incertidumbre generada por la covid-19, las continuas protestas por el movimiento #BlackLivesMatter, la brutalidad policial y el auge de movimientos supremacistas y de extrema derecha han provocado que cada vez más estadounidenses decidan adquirir todo tipo de armamento, especialmente pistolas y fusiles.

Las empresas de armamento aumentan sus ventas

No obstante, los datos publicados por el FBI no muestran un seguimiento estrictamente real de la compra de armas por parte de los ciudadanos, pues el hecho de solicitar los antecedentes penales no otorga el arma de forma maquinal. Sin embargo, las principales empresas de armamento del país detallan que han notado el ascenso en la compra de sus productos. La compañía Smith & Wesson ha informado que en el último trimestre de este año sus ventas han aumentado un 128 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019. Por su parte, la firma Sturm, Rugers & Co. también ha observado cómo sus cifras de venta han crecido. La compañía ha asegurado que el ascenso en la demanda ha llegado a superar su capacidad de producción.

Las industrias de armamento también coinciden en las causas que han provocado el incremento en la demanda de armas: las manifestaciones en numerosas ciudades, además de las protestas y reivindicaciones que buscan reducir los gastos destinados a cuerpos de seguridad.



Las armas y el discurso de odio de Trump

Las continuas declaraciones y gestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son algunos de los motivos que han llevado a numerosos grupos -sobre todo, supremacistas y de extrema derecha- a armarse. Así lo ha asegurado John Feinbaltt, presidente de una de las organizaciones partidarias del control de armas en ese país, Everytown for Gun Safety. Cada vez es más notable la racionalización de estos grupos identitarios incitados por Trump a medida que se van acercando las elecciones en Estados Unidos. De hecho, el pasado 30 de septiembre, durante el debate Trump-Biden, las redes sociales se llenaron de comentarios y mensajes de supremacistas blancos tras las palabras del presidente frente a su adversario político. Donald Trump rechazó condenar a estos grupos e incluso animó a uno de ellos (Proud Boys) a que "diera un paso atrás y permaneciera preparado".