La ONU exige a los talibanes en Afganistán que se elimine el veto a las mujeres para trabajar en las ONG

Las ONG internacionales han anunciado su salida de Afganistán tras la prohibición de los talibanes a las mujeres para trabajar en organizaciones no gubernamentales. La ONU se ha pronunciado ante ello pidiendo en un comunicado al ministro de Economía, Qari Din Mohammad Hanif, que anule dicha prohibición. "Millones de afganos necesitan ayuda humanitaria y la eliminación de las barreras es vital", ha expresado la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).



El gobierno talibán emitió el pasado sábado una orden a todas las ONG ubicadas en el país pidiendo la suspensión de sus empleadas al considerar que no están cumpliendo con las leyes islámicas por no usar el velo. Las organizaciones que no obedezcan se enfrentarán a la cancelación de sus licencias, según ha amenazado el ministro de Economía.

"Por ahora, algunas de las ONG internacionales han detenido sus actividades en el país, aunque estamos pendientes de adoptar una decisión final en coordinación con el Organismo Coordinador de Agencias para la Ayuda Afgana (ACBAR) y todas las ONG en el país", ha manifestado el coordinador de ACBAR, Zukrullah Sayees. Ese ha sido el caso de Save the Children, CARE, el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que informaron este domingo de la suspensión de sus programas.

Desde la llegada de los talibanes al poder en el país, el 15 de agosto de 2021, las mujeres han vivido una reducción de sus derechos. Restricciones como la imposición del velo, la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos, la segregación por sexos en lugares públicos y, ahora, su exclusión de las universidades.