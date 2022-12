La oposición en Bolivia tacha de "dictadura" al Gobierno de Arce tras la detención de un gobernador opositor

La oposición de Santa Cruz, en Bolivia, ha tachado de "dictadura" al Gobierno del presidente boliviano Luis Arce y ha exigido la liberación del gobernador de la ciudad, Luis Fernando Camacho, por su detención de este miércoles tras su presunta participación en el Golpe de Estado de Bolivia en 2019. Justo cuando el expresidente Evo Morales abandonó su cargo tras ser presionado por las sospechas de unas elecciones irregulares y por las Fuerzas Armadas. El gobernador ha sido encañonado y golpeado por los agentes mientras procedían a su detención, según algunos testigos.



La Fiscalía de Bolivia ha confirmado en un comunicado la vinculación del opositor al caso Golpe de Estado I y ha manifestado que la decisión fiscal "no se trata de un secuestro o persecución política", como cree el abogado de Camacho, porque fue emitida en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional.

El proceso respeta, según la Fiscalía, "los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados". El Ministerio Público ha expresado que el gobernador "tiene constancia del proceso desde el inicio, el 20 de noviembre de 2020", cuando la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty lo denunció por terrorismo.

La renuncia de Morales implicó la llegada de la expresidenta Jeanine Áñez al poder tras el Golpe de Estado de 2019, conocido como el caso Golpe de Estado II, y fue condenada a diez años de cárcel.

El líder de la plataforma Creemos ha criticado que la denuncia presentada no tiene credibilidad, coherencia ni verdad y se ha acogido a su derecho a no declarar para que no se distorsionen sus declaraciones: "Prefiero defenderme por escrito". Ha añadido que está orgulloso de haber participado en "la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad, la democracia y en defensa de nuestro voto que nos lo estaban quitando".

A raíz de la detención los seguidores del gobernador, que han incendiado la Fiscalía de Bolivia y se han enfrentado al Ejército y a la Policía, han tomado los aeropuertos y las carreteras de Santa Cruz para que no se lleve a cabo su traslado.