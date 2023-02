La organización 'Una Finestra al Mon' denuncia a Marruecos por expulsar a una de sus integrantes del Sáhara Occidental

La activista por los derechos del pueblo saharaui Núria Bora ha sido expulsada del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes. Según ha declarado Bora a Público, su compañero y ella fueron vigilados por la Policía desde que entraron en territorio saharaui. Fue a su llegada a la ciudad ocupada de El Aaiún cuando les detuvieron.



"No íbamos con ningún proyecto profesional, solo queríamos hablar con chicos y chicas de la ciudad para conocer sus testimonios y darles nuestro apoyo", ha asegurado a este medio la activista. "Me sorprendió que nos detuvieran, pero al final tienen tanto miedo de que se conozco lo que ocurre en el Sáhara que da igual que no seas periodista".

Bora, que lleva años colaborando en calidad de maestra con el proyecto Una Finestra al Mon Sahara Lliure, cuenta cómo fueron vigilados hasta "casi el momento en que entramos al avión". Su compañero y ella cogieron un vuelo a Canarias, primer destino a territorio español disponible, y actualmente están gestionando su regreso a Tarragona.

El proyecto Una Finestra al Mon denuncia su expulsión y subraya "la impunidad con la que Marruecos actúa constantemente contra activistas y defensoras de los derechos humanos". Además, la organización señala las relaciones entre España y Marruecos, que atraviesan un periodo de cercanía tras la reciente Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada el pasado 2 de febrero.

No es la primera vez que Marruecos expulsa a activistas por los derechos del pueblo saharaui. Esta país cuenta con un largo historial de situaciones en la que ha bloqueado a observadores internacionales.