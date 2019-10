La Policía de Ecuador ha detenido a Paola Pabón, prefecta de Pichincha y una de las voces más críticas con el Gobierno de Lenín Moreno. El entorno de Pabón ha denunciado en Twitter que los agentes entraron de madrugada en su domicilio y "derribaron la puerta mientras dormía". Los medios ecuatorianos han confirmado que la opositora ha sido traslada a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, que, por su parte, ha informado de dos detenciones más.

"Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma", es el último mensaje que ha publicado la cuenta de Pabón en Twitter, que comparte, además, un vídeo con el momento de la detención.

Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma: https://t.co/nO6GqIKE8z #SOSEcuador — Paola Pabón (@PaolaPabonC) 14 de octubre de 2019

El Gobierno de Moreno señala a Pabón como una de las instigadoras de las protestas en Ecuador. De hecho, el presidente ecuatoriano acusa a Pabón de haber organizado un "golpe de Estado" en Venezuela junto al exmandatario Rafael Correa y a Ricardo Patiño, ministro de Defensa y de Exteriores con Correa.

En una entrevista con este diario, Pabón negó haber participado en ningún complot. “No me he reunido con el presidente [Nicolás] Maduro, como se pretende hacer creer. Estuve, sí, hace 20 días en Caracas, para reunirme con el expresidente Correa, que tenía que hacer allí varias entrevistas para la cadena Russia Today (RT). Se me quiere culpar y montar una tremenda mentira”, aseguró en declaraciones a Público.

En la entrevista, Pabón insistió en que Moreno debe dimitir: "El Gobierno ha traicionado los intereses de las grandes mayorías". La opositora llegó a apoyar la candidatura del mandatario, con el que coincidió en el mismo partido, Alianza PAIS, antes de que Moreno tomara el relevo y diera un giro político a lo que había sido el movimiento con Correa como líder.

Pabón fue elegida dos veces asambleísta (en 2009 y 2013) y fue Secretaria de Gestión Política en el último año del correísmo. En marzo de 2019 ganó con un mínimo margen la Prefectura de Pichincha, entre 18 candidatos. Pichincha es una de las 24 provincias ecuatorianas, el equivalente a las comunidades autónomas en España. Su importancia radica en que la capital provincial es Quito y está, por tanto, en el centro del poder político.

El Gobierno y los indígenas ecuatorianos, que han liderado las protestas contra Moreno, llegaron este domingo a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la ola de manifestaciones. "Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto", anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a las afueras de Quito.