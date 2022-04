El Parlamento británico vota este jueves si se investiga a Johnson por el 'partygate' de Downing Street

Este jueves el Parlamento británico votará este jueves si finalmente se investiga al Primer Ministro, Boris Johnson, por supuestamente mentir sobre las fiestas que el líder celebró durante la pandemia. Un escándalo que ya se conoce como el partygate y que puede costarle al conservador su puesto como cabeza de Gobierno.

La oposición, representada por el Partido Laborista bajo la dirección de Keir Starmer, mantiene que Johnson mintió deliberadamente a la Cámara de los Comunes al asegurar que no se violaron las medidas de seguridad contra la covid-19 en la sede de Downing Street. Esta acusación puede tener graves consecuencias porque, si se demuestra que el Primer Ministro engañó conscientemente al Parlamento, estaría legalmente obligado a dimitir.

Por este motivo los colaboradores de Johnson insisten en que el mandatario no lo hizo de manera voluntaria. A su vez, el propio líder del Gobierno sentenció el 8 de diciembre: "Me han asegurado repetidamente que no se rompieron las normas". Para demostrar finalmente quién tiene razón, el presidente del Parlamento, Lindsay Hoyle, aprobó el pasado martes la propuesta de los laboristas para debatir y votar una investigación al Primer Ministro.

El mismo martes Johnson reiteró sus disculpas, como ya hizo el 12 de abril, cuando recibió una multa de la Policía, la cual pagó por la irrisoria cantidad de 50 libras esterlinas (unos 60 euros). El cuerpo policial también ha impuesto en los últimos días sanciones semejantes a otros funcionarios y personal del Gobierno por incumplir las restricciones asistiendo a fiestas y reuniones, entre las que se encuentra el cumpleaños de Boris Johnson el 19 de junio de 2020.

Cuando el mandatario subió al atril el martes, la Cámara de los Comunes lo recibió con gritos que clamaban su dimisión. "Fue mi error y pido perdón por ello sin reservas", admitió el jefe de Gobierno. Pero sus palabras no contentaron a Starmer, quien calificó sus explicaciones de "chiste" y acusó a Johnson de ser "deshonesto".

Los tories cuentan con una holgada mayoría en la Cámara de los Comunes, por lo que el debate y la votación que tendrán lugar este jueves permitirán comprobar el apoyo que Johnson mantiene entre sus propias filas. La propuesta de la oposición solo podrá salir adelante si los conservadores se rebelaran contra su líder.