Julian Assange ha sido distinguido en la segunda Edición de los 'Premios a Periodistas, Filtradores y Defensores del Derecho a la Información' por la izquierda del Parlamento Europeo. Unos premios que también han reconocido la labor de la comunicadora de Nestlé, Yasmine Motarjemi, y de Rui Pinto, de Football Leaks.

El galardón, que está reservado a aquellas personas del mundo de la comunicación que ponen en riesgo su vida para informar al mundo de las noticias más oscuras, es especialmente simbólico para Assange, que fue detenido hace cinco días en la embajada de Ecuador en Londres.

Para Urbán, el galardón "debería dejar de ser de nuestro grupo político para que fuera de todo el Parlamento Europeo"

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, ha destacado que este no se trataba de un premio cualquiera, "sino un premio que debería dejar de ser de nuestro grupo político para que fuera de todo el Parlamento Europeo". Además, Urbán ha destacado la labor de Assange en la que ha denominado como "la legislatura de los escándalos, de las filtraciones. Hemos tenido cuatro comisiones gracias al trabajo de los filtradores y periodistas. Y las recomendaciones que han salido sobre evasión fiscal como resultado del trabajo de esas comisiones, no las habríamos tenido seguramente sin su trabajo, sin su labor, sin sus filtraciones".

"Proteger a los denunciantes es proteger a la democracia y al derecho de información, y por eso vemos muy grave lo que paso en la embajada de Ecuador en Londres, con él se han llevado y detenido a una parte de la democracia europea", ha sentenciado el Miembro de la Mesa por la izquierda europea.

Para Urbán es necesario y urgente "un debate parlamentario para hablar de la gravedad a la que nos estamos enfrentando. Tenemos que tener el derecho básico a la información, sin él no hay democracia". Y, urge en la necesidad de "una respuesta unánime de esta cámara pidiendo que Assange no sea extraditado a Estados Unidos", porque de no hacer nada, dice, se daría un mensaje contrario al derecho a la información y a la democracia. Es decir: "Si te juegas la vida por la democracia, al final, nadie te va a proteger", ha sentenciado.