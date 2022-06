El partido de Johnson pierde dos escaños en las elecciones parciales, que recuperan laboristas y liberaldemócratas

Los conservadores británicos han sufrido un profundo golpe tras la debacle en las elecciones parciales celebradas en Inglaterra. Estos comicios se producen cuando un escaño en la Cámara de los Comunes queda vacante, por lo que pueden convocarse en cualquier momento de la legislatura.

En este encuentro electoral se han visto beneficiados los laboristas y los liberaldemócratas, que han conseguido dos asientos. Los tories han sufrido una fuerte derrota en las circunscripciones de Wakefield, norte de Inglaterra, y Tiverton & Honiton, al suroeste, donde ganaron los conservadores en las generales de 2019.

Tras los resultados, el presidente honorario del Partido Conservador, Oliver Dowden, ha presentado su dimisión con efecto inmediato después y ha enviado una carta al primer ministro, Boris Johnson, en la que ha expresado que "alguien tiene que asumir la responsabilidad". Johnson, sin embargo, descarta dimitir y señala que sería "una locura" esa posibilidad. "Los partidos gobernantes no suelen ganar" este tipo de comicios, ha justificado.

Victoria laborista

El candidato laborista Simon Lightwood ha sido el ganador del escaño de Wakefield en la Cámara de los Comunes. En esta circunscripción, los laboristas obtuvieron el 47,9% de los votos, mientras que los conservadores sacaron el 30%. El representante ha destacado que su partido está "haciendo progresos" encaminados a reconstruir el denominado "muro rojo", que son los territorios tradicionalmente de izquierdas en los que Johnson consiguió buenos resultados en 2019. Por esta razón, Lightwood considera que se está recuperando "la confianza del electorado".

El líder laborista, Keir Starmer (sucesor de Jeremy Corbyn), ha manifestado que este resultado "juzga claramente" al Partido Conservador, que "se ha quedado sin energía y sin ideas". De hecho, en Tiverton & Honiton, distrito tradicionalmente conservador ubicado en el condado de Devon (suroeste inglés), el candidato liberaldemócrata Richard Foord también se ha impuesto a los conservadores con el 52,9% de los votantes y obteniendo el escaño. Los conservadores se han quedado atrás con el 38,5 %.

¿Por qué se han producido estas elecciones?

Los comicios parciales se convocan cuando queda vacante un escaño en la Cámara de los Comunes. En este caso se han producido por la dimisión de Imrad Ahmad Khan, diputado por Wakefield, que ha renunciado al cargo tras ser condenado a 18 meses de cárcel por agredir sexualmente a un adolescente. Khan fue expulsado este año del Partido Conservador a raíz del escándalo.

Dowden: "No podemos seguir como si nada pasara"

El segundo escaño pertenecía a Neil Parish, que ha renunciado al puesto después de que saliera a la luz que había consumido vídeos porno en el Parlamento. Este varapalo electoral dibuja la difícil situación del Partido Conservador, especialmente con la dimisión de Dowden, que en la misiva al premier ha defendido que los votantes de los tories están "decepcionados". "No podemos seguir como si nada pasara. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y yo he concluido que, en estas circunstancias, no sería adecuado que yo continuara en el puesto", ha agregado.



Estos resultados ponen en entredicho la gestión de Johnson, que recibe cada vez más críticas por las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia. Por este motivo, los tories podrían llegar muy afectados a las próximas elecciones generales que se celebran en 2024.