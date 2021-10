Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación bautizada como los papeles de Pandora, ha sacado a la luz los nombres de líderes mundiales y famosos que han escondido fortunas de millones de dólares para no pagar impuestos. Entre las personas investigadas se encuentran 14 líderes latinoamericanos, la mayoría de ideología conservadora, tres de ellos siguen en activo.

El presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, revelaron a diferentes medios que han participado en la investigación.



Los papeles de Pandora han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.



La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente del Congreso Nacional de Honduras, Porfirio Lobo; el expresidente paraguayo, Horacio Cartes y los exlíderes panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares y dos exmandatarios colombianos: César Gaviria y Andrés Pastrana.

Piñera, investigado por negocios en un paraíso fiscal

En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios, figuró la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los socios fundadores y presidente de Empresas Penta.

El presidente conservador de la República Dominicana y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar a la Presidencia chilena se lo vendió a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer, de acuerdo con CIPER y LaBot.

Lasso tuvo 14 sociedades en paraísos fiscales

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Guillermo Lasso, presidente conservador de la República de Ecuador. Lasso fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo al diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.

Lasso fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales

En las pasadas elecciones, el candidato declaró haber pagado en impuestos 4,5 millones de dólares, en los últimos cinco ejercicios. Pero parte de su patrimonio hacía años que no estaba en Ecuador aseguran medios del País.

El presidente ecuatoriano se deshizo de gran parte del entramado offshore que había atesorado en los últimos años antes de presentarse a su tercera psotulación. En 2017 una ley prohibió a los candidatos a las elecciones de Ecuador ser beneficiarios de empresas en paraísos fiscales. Once de las catorce empresas de Lasso se encuentran inactivas, el presidente niega tener relación con el resto. "Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas", comentó el presidente en declaraciones recogidas por El Universo.



Luis Abinader, viculado a dos sociedades en Panamá

Por su parte, Abinader, presidente conservador de la República Dominicana aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin. De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.



La Presidencia dominicana respondió este lunes a las revelaciones de los Papeles de Pandora con el argumento de que el mandatario Luis Abinader se desvinculó de los negocios familiares antes de asumir el poder en agosto de 2020.

En un espacio pagado en varios diarios de tirada nacional, la Presidencia destacó que "desde el 16 de agosto del 2020 el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero".



Los tres hombres más ricos de México, involucrados

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamado Alcogal ayudó a varios funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela.

En los archivos tres de los hombres más ricos de México, presidente del Banco Central brasileño y el ministro de economía en Brasil

Los papeles de Pandora también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco; la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, según informó El País.