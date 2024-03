Las plantas de cacao africanas se quedan sin grano y se agrava la crisis mundial del chocolate

Las principales fábricas africanas de cacao de Costa de Marfil y Ghana han interrumpido o reducido su procesamiento porque no pueden permitirse comprar grano, según cuatro fuentes comerciales, lo que significa que es probable que se disparen los precios del chocolate en todo el mundo.

Los chocolateros ya han subido los precios a los consumidores, tras tres años de malas cosechas de cacao, y se espera un cuarto, en los dos países que producen casi el 60% del cacao mundial. Los precios del cacao LCCc2 se han duplicado con creces en el último año, escalando numerosos máximos históricos.

"Necesitamos una destrucción masiva de la demanda para compensar la destrucción de la oferta", afirma Steve Wateridge, experto mundial en cacao de Tropical Research Services.

Los chocolateros no pueden producir su producto con cacao crudo y dependen de los procesadores para convertir los granos (o semillas) de cacao en manteca y licor que puedan transformarse en chocolate. Pero los procesadores dicen que no pueden permitirse comprar los granos.

Varias plantas de cacao pueden cerrar pronto en Costa de Marfil, principal exportador

Transcao, una de las nueve fábricas más importantes de Costa de Marfil —controlada por el Estado—, dijo que había dejado de comprar granos debido a su precio. Afirmó que seguía procesando las existencias, pero no dijo a qué capacidad estaba funcionando. Dos fuentes del sector afirmaron que la planta estaba prácticamente parada. Pidieron no ser citadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

Una de las dos fuentes señaló que en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, podrían cerrar pronto otras grandes plantas estatales.

Las mismas dos fuentes señalaron que incluso el operador mundial Cargill tuvo problemas para abastecerse de granos para su principal planta de procesamiento en Costa de Marfil, por lo que detuvo sus operaciones durante una semana el mes pasado. Cargill no respondió a la petición de comentarios.

En Ghana, segundo productor de cacao, la mayoría de sus ocho plantas, incluida la estatal Cocoa Processing Company (CPC), han suspendido repetidamente el trabajo durante semanas desde que comenzó la temporada en octubre, según dos fuentes distintas del sector. CPC afirma que está trabajando al 20% de su capacidad debido a la escasez de granos.

Un déficit registrado de cuatro años consecutivos

Los chocolateros ya han subido los precios. Las tiendas minoristas estadounidenses cobraron un 11,6% más por los productos de chocolate el año pasado en comparación con 2022, según datos de la empresa de estudios de mercado Circana.

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) prevé que la producción mundial de cacao caiga un 10,9%, hasta 4,45 millones de toneladas métricas, esta temporada.

El desajuste entre la oferta y la demanda dejará al mercado con un déficit de 374.000 toneladas esta temporada, frente a las 74.000 de la anterior, según la ICCO. Esto significa que los transformadores y las empresas chocolateras tendrán que recurrir a las reservas de cacao para cubrir plenamente sus necesidades. La ICCO prevé que las existencias mundiales de cacao caigan a su nivel más bajo en 45 años al final de la temporada.

Según Wateridge of Tropical Research, el mercado del cacao podría registrar otro déficit la próxima campaña, en función de la gravedad de la enfermedad de las granos en África Occidental. El mercado no ha registrado cuatro años consecutivos de déficit desde finales de la década de 1960, según datos de la ICCO.